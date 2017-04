LM siatkarzy. Cucine Lube Civitanova najbliżej Final Four

PAP

Cucine Lube Civitanova - PGE Skra Bełchatów 2:3 (Tomasz Koprowski/PGE Skra Bełchatów)

Siatkarze Cucine Lube Civitanova, którzy we wcześniejszym etapie wyeliminowali PGE Skrę Bełchatów, pokonali na wyjeździe Azimut Modena 3:0 i po pierwszych spotkaniach drugiej rundy play off Ligi Mistrzów są najbliżej awansu do turnieju Final Four.

REKLAMA





Final Four, w którym zapewniony udział ma Sir Sicoma Perugia, odbędzie się 29-



Wyniki pierwszych meczów 2. rundy play off LM:



Berlin Recycling Volleys - Dynamo Moskwa 3:2 (23:25, 22:25, 25:19, 25:18, 15:10)



Azimut Modena - Cucine Lube Civitanova 0:3 (23:25, 18:25, 27:29)



wtorek Zenit Kazań - Biełogorje Biełgorod 3:1 (25:14, 25:17, 23:25, 26:24)



W innym środowym meczu zespół Berlin Recycling Volleys wygrał z Dynamem Moskwa 3:2. We wtorek w rosyjskich "derbach" Zenit Kazań pokonał Biełogorje Biełgorod 3:1. Rewanże 12- 13 kwietnia Final Four, w którym zapewniony udział ma Sir Sicoma Perugia, odbędzie się 29- 30 kwietnia w Rzymie.Berlin Recycling Volleys - Dynamo Moskwa 3:2 (23:25, 22:25, 25:19, 25:18, 15:10)Azimut Modena - Cucine Lube Civitanova 0:3 (23:25, 18:25, 27:29)wtorek Zenit Kazań - Biełogorje Biełgorod 3:1 (25:14, 25:17, 23:25, 26:24)