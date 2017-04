Bundesliga. RB Lipsk odrabia straty do Bayernu

Beniaminek z Lipska wiosną nie jest już tak skuteczny jak w pierwszej rundzie, m.in. dwukrotnie zdarzyły mu się po dwie porażki z rzędu. Z tego powodu znacznie wzrosła różnica w tabeli między zespołem sponsorowanym przez koncern Red Bulla, a pewnie kroczącym po 27. w historii, a piąty z rzędu, tytuł Bayernem.Po 27. kolejce dystans między dwoma najlepszymi obecnie drużynami Bundesligi zmniejszył się. RB Lipsk wygrał w Moguncji 3:1, choć do przerwy było 0:0. Krótko po rozpoczęciu drugiej połowy goście zdobyli jednak dwa gole. Najpierw do siatki trafił Austriak Marcel Sabitzer, a po kolejnych czterech minutach Timo Werner, który uzyskał 15. gola w sezonie.Potem kontaktową bramkę strzelił z rzutu Hiszpan Jairo Samperio, ale w 81. minucie głębszy oddech zapewnił Lipskowi Gwinejczyk Naby Keita. W końcówce wynik ustalił Japończyk Yoshinori Muto.Bayern, w składzie z Robertem Lewandowskim, we wtorek doznał pierwszej w historii porażki z zajmującą trzecią pozycję - cztery punkty za RB Lipsk i 14 za liderem - Hoffenheim, z rezerwowym Eugenem Polanskim.Jedynego gola zdobył w 21. minucie Chorwat Andrej Kramaric. Popisał się on mocnym uderzeniem sprzed pola karnego, z którym nie poradził sobie bramkarz Sven Ulreich, zastępujący kontuzjowanego Manuela Neuera. Najlepszą przed przerwą okazję do wyrównania miał Lewandowski, który z kilku metrów trafił w poprzeczkę."Jeśli miała nam się przytrafić porażka, to teraz był na nią najlepszy moment" - przyznał obrońca Mats Hummels i dodał, że zimny prysznic może przynieść właściwy skutek."Przekonaliśmy się, że nie jesteśmy tak silni, by wygrywać grając chaotycznie i dość pasywnie" - dodał.Bayern, który w przyszłym tygodniu rozpocznie rywalizację z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w sobotę czeka prestiżowa potyczka z czwartą w tabeli Borussią Dortmund , która traci do niego aż 15 punktów. We wtorek - z Łukaszem Piszczkiem w składzie - pokonała jednak Hamburgera SV 3:0, po golach Gonzalo Castro, Japończyka Shinjiego Kagawy i Gabończyka Pierre-Emerick'a Aubameyanga, który z 25 trafieniami o jedno wyprzedza Lewandowskiego na czele klasyfikacji strzelców.Powodów do zadowolenia nie miał Jakub Błaszczykowski VfL Wolfsburg , w którym występuje od tego sezonu, po czterech spotkaniach bez porażki w środę uległ Freiburgowi 0:1. Polak grał do 67. minuty, a już po jego zejściu gola dla gości uzyskał Florian Niederlechner."Wilki" z 30 pkt są na 13. pozycji w tabeli, a zaledwie jeden mniej ma ekipa z Augsburga, plasująca się obecnie na 16. miejscu, oznaczającym konieczność walki o utrzymanie w barażach.