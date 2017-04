Liga hiszpańska. Barcelona rozbiła Sevillę

Dwie bramki w Barcelonie zdobył Argentyńczyk Lionel Messi (28. i 33.), który z 27 golami prowadzi w klasyfikacji strzelców. Pierwszy do siatki trafił wicelider zestawienia Luis Suarez (25.). Urugwajczyk uzyskał 24 bramki w tym sezonie.Sevilla jest z kolei bez zwycięstwa w sześciu ostatnich meczach, w tym w pięciu w ekstraklasie. Słabszą formę Andaluzyjczyków wykorzystało Atletico Madryt, które już w poprzedniej kolejce zepchnęło ich na czwarte miejsce. Stołeczni wygrali we wtorek z Realem Sociedad i mają 61 punktów, o trzy więcej od Sevilli.Real ma do rozegrania nie tylko mecz z Leganes, ale też zaległe spotkanie z Celtą Vigo. Na 23 kwietnia zaplanowany jest za to bezpośredni mecz dwóch najlepszych drużyn Primera Division. Gospodarzem będą "Królewscy".