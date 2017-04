Premier League. Liverpool ukarany wysoką grzywną i dwuletnim zakazem

Ligowe śledztwo wykazało, że działacze "The Reds" próbowali zatrudnić młodzieżowca ze Stoke City "Znalezione zostały dowody świadczące o częstych kontaktach przedstawicieli klubu z członkami rodziny piłkarza. Obejmowało to zaproszenia ich na Anfield na mecz z zapewnieniem pokrycia wszelkich kosztów. To miało ich zachęcić do nakłonienia piłkarza, aby podpisał kontrakt z Liverpoolem. Ligowe przepisy surowo tego zabraniają w przypadku młodzieżowców" - napisano w oświadczeniu zamieszczonym na stronie Premiership.Liverpool próbował zarejestrować gracza we wrześniu ubiegłego roku, ale przedstawiciele Premiership nie zgodzili się na to, ponieważ klub chciał opłacić mu czesne w prywatnej szkole. Było to złamanie niedawno wprowadzonej zasady, która mówi, że taka korzyść może być zaoferowana graczowi tylko wtedy, jeśli wszyscy w akademii mogę z niej korzystać.