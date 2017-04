Thiago Motta nowym trenerem PSG? "Trwają negocjacje"

Po kompromitującej porażce z Barceloną 1:6 i odpadnięciu z Ligi Mistrzów klub z Paryża nie chce kontynuować współpracy z Unaiem Emerym. Jego dni w stolicy Francji są policzone i nie uratuje go nawet ewentualna obrona tytułu mistrza kraju - osiem kolejek przed końcem rozgrywek paryżanie są na 2. miejscu w tabeli i do lidera Monaco tracą trzy punkty. Prezes PSG Nasser Al-Khelaifi ma już nawet mocną kandydaturę na nowego trenera.Z informacji "La Gazzetta" wynika, że zespół latem przejąć ma Thiago Motta, występujący w PSG od 2012 roku. Po sezonie 2016/2017 kontrakt zawodnika z klubem wygasa i jak sam przyznał, nie zamierza on podpisywać nowej umowy. - Wydaje mi się, że to będzie mój ostatni sezon w PSG jako zawodnik. Wciąż mogę grać na wysokim poziomie w mocnej lidze, ale nie wykluczam też zajęcia się trenowaniem - powiedział włoskiemu dziennikowi Motta. - Od tego, jaki klub bym trenował, zależy projekt, jaki by mi zaproponowano. Jakiejkolwiek decyzji bym nie podjął, skonsultuję ją na pewno z prezesem - dodał.Al-Khelaifi, jak podaje gazeta, zaproponował zawodnikowi trzyletni kontrakt na stanowisku szkoleniowca PSG. Piłkarz jest ulubieńcem prezesa i jednym z pierwszych zawodników, jakich sprowadził do Parku Książąt. Panowie darzą się wzajemnym szacunkiem i dużym zaufaniem. Khelaifiemu zależy, by drużynę prowadził człowiek zasłużony dla klubu, który w przeszłości budował jego historię.Działacze są świadomi ryzyka wynikającego z zatrudnienia Motty, ale zamierzają dać mu szansę. Liczą, że brak doświadczenia w nowej roli nie przeszkodzi przyszłemu trenerowi w poprowadzeniu PSG do sukcesów. Negocjacje w sprawie Motty trwają i mają zakończyć się przed ostatnią kolejką sezonu.