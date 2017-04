Bundesliga. Pierre-Emerick Aubameyang podpadł kolegom z drużyny

Przypomnijmy: najlepszy piłkarz Borussii Dortmund , podczas meczu z Schalke, założył specjalną maskę, która była łudząco podobną do tej, którą piłkarz prezentował podczas reklamy Nike. To wywołało wielkie kontrowersje Piłkarz jest związany z tą firmą, ale klub z Dortmundu ma podpisaną umowę z konkurencyjną Pumą.Borussia nałożyła na Pierre'a-Emericka Aubameyanga karę w wysokości 50 tys. euro, ale to nie koniec problemów reprezentanta Gabonu. Napastnik musiał odbyć również rozmowę z kolegami z zespołu, którzy skrytykowali jego zachowanie. - Wiedzieliśmy, że przygotuje coś specjalnego na derby, ale nie wiedzieliśmy, co dokładnie. To co zrobił, było głupie. Najważniejsze, że zdaje sobie sprawę, o co chodzi - przyznał Marcel Schmelzer, który wypowiedział się w imieniu zawodników.Aubameyang jest w tym sezonie w doskonałej formie. W 25 meczach Bundesligi strzelił 25 goli i miał dwie asysty. W tym momencie jest najlepszym strzelcem w całej lidze, a niemieckie media cały czas spekulują, że latem może odejść z Dortmundu.- Wiemy, jakie ma dla nas znaczenie, a on wie, ile znaczy w tej drużynie. Najważniejsze żebyśmy zachowywali się jak zespół - zakończył obrońca BVB.