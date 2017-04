Ekstraklasa. Michał Kucharczyk rozwiązaniem problemów Legii z napastnikami

Zmiennik, który bywał na wylocie

Nowy etap w Legii?

Najlepsze rozwiązanie do końca sezonu

Chociaż sobotnie starcie z Pogonią Szczecin (2:0) było pierwszym w tym roku spotkaniem ekstraklasy, które Kucharczyk zaczął w podstawowym składzie, to dziś mało kto wyobraża sobie, by 26-latka zabrakło w wyjściowej jedenastce Legii na niedzielny mecz z Lechem w Poznaniu. Piłkarz, który ostatnio był głównie rezerwowym, w ostatnich dwóch występach strzelił trzy gole i może okazać się najlepszym rozwiązaniem problemu Jacka Magiery z obsadą pozycji napastnika.Kariera Kucharczyka przy Łazienkowskiej to sinusoida. Z jednej strony, z Legią zdobył już osiem trofeów, a w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców klubu goni m.in. Wojciecha Kowalczyka, Jerzego Podbrożnego i Dariusza Dziekanowskiego. Z drugiej, bardzo często krytykowany był za słabą formę i nieskuteczność. Sam zawodnik przed dwoma laty przyznał nawet, że bywał na rozmowach z zarządem, na których słyszał, by poszukał nowego pracodawcy. Kucharczyk za każdym razem jednak odmawiał, bo podkreślał, że zna swoją wartość.- Ludzie nie doceniają efektywności, tylko efektowność. Jak ktoś zrobi raz na cały mecz fajny drybling czy zagra piętką, to ludzie to zapamiętują i potem uważają, że ktoś zagrał świetne zawody. Ci, którzy grają prostą piłkę, ale z korzyścią dla zespołu, nie są tak doceniani. A często są bardziej efektywni, bo z tej piętki czy kiwki nie ma żadnego pożytku. Ludzie jednak często nie zwracają na to uwagi - mówił 26-latek w rozmowie z serwisem Legia.Net I dodawał: - Nigdy nie byłem dryblerem czy takim technikiem jak Guilherme. Staram się bazować na tym, co jest moim atutem, czyli wytrzymałości, szybkości, wybieganiu za linię obrony, odpowiednim timingu. Gdybym do tego miał jeszcze drybling i taką technikę jak Brazylijczycy, to nie grałbym już w Legii. I faktycznie jest tak, że czy gram czy też nie gram, to i tak ludzie mnie krytykują - już się do tego przyzwyczaili. Ale kiedyś zauważyłem, że ci sami, co mnie krytykowali gdy zespołowi nie szło, pytali czemu nie gra Kucharczyk.W tym sezonie sytuacja się nie zmieniła. 26-latek grał w kratkę, u Magiery na boisku częściej pojawiał się jako zmiennik. Trener Legii na skrzydle wolał wystawiać Guilherme i Miroslava Radovicia, czasem na niemrawego Kaspera Hämäläinena, a nawet Walerego Kazaiszwilego, który przy Łazienkowskiej nie strzelił jeszcze gola. Chociaż Kucharczyka zimą chciał Lokomotiw Moskwa, to ten ostatecznie w stołecznym klubie został.I kto wie, czy piłkarza nie czeka w Legii nowe otwarcie. Wszystko przez zmianę pozycji. A w zasadzie to powrót na starą, czyli do ataku. Mimo, że karierę na Łazienkowskiej Kucharczyk zaczynał jako napastnik, to ostatnie sezony grał na skrzydle. Chociaż Magiera już na początku kadencji w klubie sugerował, że 26-latek może wrócić na szpicę, to pierwszą szansę tam dał mu dopiero w starciu z Ajaksem. Do kombinacji w ofensywie trenera warszawiaków zmusiła sprzedaż Nikolicia i Prijovicia oraz rozczarowanie, które przyniosły transfery Necida i Chukwu.- Dawno nie grałem na dziewiątce, ale np. w meczu z Dundalk wystarczyła mi chwila by stworzyć sobie sytuację i zdobyć gola. Myślę, że jeśli się ogram z powrotem na tej pozycji, to może to wyglądać obiecująco. Muszę dostać trochę zaufania ze strony trenera, który da mi pograć na tej pozycji, pewnie także więcej treningów strzeleckich, na których pracuje się nad wykończeniem akcji. To mógłby być dla mnie nowy etap w Legii - mówił w grudniu Kucharczyk w rozmowie z portalem Futbolfejs.pl - O tym, że Michał zagra w ataku w Amsterdamie , myślałem już przed pierwszym meczem z Ajaksem. To bardzo groźny piłkarz, kiedy może wykorzystać swoją szybkość, dostając piłkę za linię obrony od kolegów. Ma predyspozycje do tego, aby występować w ataku - mówił Magiera.W spotkaniu z Holendrami w Warszawie , Kucharczyk w 58. minucie zmienił Necida. I chociaż gola nie strzelił, a momentami wyglądał chaotycznie, to w pół godziny zrobił więcej od Czecha i rozruszał niemrawą ofensywę mistrzów Polski.Niewiele ponad miesiąc później w Gdańsku , szansę wykorzystał już perfekcyjnie. 26-latek na boisko ponownie wszedł z ławki (zmienił Hämäläinena) i zdobył dwie bramki, które dały Legii zwycięstwo w prestiżowym meczu z Lechią. W niedzielę z Pogonią zagrał już w podstawowym składzie i ponownie strzelił gola. W dwóch ligowych meczach z rzędu Kucharczyk po raz ostatni trafiał ponad rok temu.Chociaż decyzję Magiery trudno rzetelnie ocenić po dwóch spotkaniach, to na razie wszystko wskazuje na to, że będzie ona strzałem w dziesiątkę. Jeśli Kucharczyk z roli napastnika nadal będzie wywiązywał się tak dobrze, to pod znakiem zapytania postawi pozycję w klubie Necida i Chukwu.Czech, który do Legii wypożyczony jest do końca sezonu, wiosną rozegrał 269 minut, ale kompletnie rozczarował i mało prawdopodobne jest, by warszawiacy wykupili go z tureckiego Bursasporu. Nigeryjczyk zaś dopiero dochodzi do pełni formy po kontuzji, której doznał podczas zimowego zgrupowania w Hiszpanii.- Kucharczyk pokazał, że warto na niego stawiać, że zasługuje na zaufanie. W starciu z Lechią wszedł na boisko i w stu procentach wykonał zadanie strzelając dwa gole. W spotkaniu z Pogonią także wykorzystał szansę. Był bardzo aktywny, pokazał wszystkie zalety: szybkość, dynamikę, niezłą grę na równi z linią obrony, chociaż błędów się nie ustrzegł - mówi w rozmowie ze Sport.pl, były napastnik Legii i reprezentacji Polski, Dariusz Dziekanowski.I dodaje: - Trener Magiera postanowił, że Kucharczyk będzie grał u niego w ataku i na razie nie ma powodów do tego, by tę decyzję zmieniać. Kwartet ofensywny Legii wygląda z resztą ciekawie. Radović, Guilherme i Vadis Odjidja-Ofoe to piłkarze bardzo kreatywni. Kucharczyk wirtuozem techniki nigdy nie był, ale za to ma dobrą szybkość i lubi grać na granicy spalonego, co jego koledzy powinni wykorzystywać poprzez granie mu piłek prostopadłych za linię obrony.- Oczywiście pozostaje tutaj jeszcze kwestia zgrania i zrozumienia tak, by sytuacji jak w meczu z Pogonią, gdy Michałowi nie zaliczono dwóch goli, było jak najmniej. Jeśli jednak legionistom pójdzie to tak sprawnie jak z Nikoliciem, który na początku też często znajdował się na pozycji spalonej, to Kucharczyk będzie najlepszym rozwiązaniem dla drużyny do końca sezonu - kończy.Do dobrego okresu w Legii zawodnik na razie się nie odnosi. - Spokojnie panowie, moje pięć minut jeszcze nadejdzie - rzucił tylko do czekających na niego w Gdańsku dziennikarzy. I trzeba przyznać, że Kucharczyk może okazać się prorokiem we własnej sprawie.Mecz Lech - Legia w niedzielę o godz. 18. Relacja na żywo na Sport.pl.