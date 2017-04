Ligue 1. Grzegorz Krychowiak na liście transferowej! Francuskie media nie mają wątpliwości

Grzegorz Krychowiak może oficjalnie zacząć poszukiwania nowego klubu. Polak znalazł się na liście transferowej Paris Saint-Germaine i wszystko wskazuje na to, że to jego ostatnie miesiące w drużynie mistrza Francji Unai Emery, szkoleniowiec paryżan i Patrick Kluivert, dyrektor sportowy PSG przygotowali listę piłkarzy, dla których nie ma już miejsca w drużynie - poinformowali dziennikarze radia "RMC". Obok reprezentanta Polski, znalazł się na niej m.in. Hatem Ben Arfa, który trafił do PSG za darmo z Nicei.Krychowiak kosztował ponad 30 milionów euro i Francuzi będą chcieli odzyskać przynajmniej część zainwestowanych w Polaka pieniędzy. Chętnych nie brakuje, ale zainteresowane zespoły będą musiały spełnić nie tylko wymagania finansowe PSG, ale też polskiego pomocnika. 27-latek zarabia w Paryżu 400 tysięcy euro miesięcznie (brutto), co daje 4,8 miliona euro za sezon.Kontrakt Krychowiaka z Paris Saint-Germain wygasa 30.06. 2021 roku, a portal transfermarkt wycenia go na 28 milionów euro.