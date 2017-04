Na Stadionie Śląskim rozpoczęło się montowanie krzesełek. Kiedy otwarcie obiektu?

Kolor krzesełek na zmodernizowanym stadionie zawsze był kwestią sporną. W ostatnich latach pojawiało się wiele planów, ale ostatecznie zdecydowano, że siedziska będą w kilku odcieniach koloru niebieskiego. Ważną kwestią jest również to, że nowy Stadion Śląski nie będzie zwykłym obiektem piłkarskim. Pod koniec lipca 2016 roku urząd marszałkowski ogłosił przetarg na wykonanie areny lekkoatletycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą oraz murawą hybrydową na boisku piłkarskim. Wszystko po to, by przyciągnąć jak najwięcej imprez.Do dyspozycji kibiców będzie ponad 54 tysiące miejsc siedzących. Siedziska są wykonane z barwionego polipropylenu. Władze spółki, która jest operatorem Stadionu Śląskiego zapewniają, że krzesełka będą niezwykle wytrzymałe i praktycznie nie będzie można ich zniszczyć.Modernizacja Stadionu Śląskiego trwa już 8 lat. Ostatnim oficjalnym meczem rozegranym w ,,Kotle Czarownic'' było spotkanie reprezentacji Polski ze Słowacją w eliminacjach do mistrzostw świata w RPA. Polska prowadzona przez Stefana Majewskiego przegrała wówczas 0:1.