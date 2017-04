Sawicki: Boniek to dobry wybór dla Europy

Podczas środowego 41. Kongresu Zwyczajnego UEFA w Helsinkach - z udziałem przedstawicieli 55 europejskich federacji - prezes PZPN otrzymał 45 głosów, co było czwartym rezultatem. Kandydaci walczyli o osiem miejsc."Ten 82-procentowy wynik pokazuje, jak wielkie poparcie miał nasz kandydat . Głosowanie było tajne, ale widać, że prezesa Bońka wsparła prawie cała Europa . To dobry wybór nie tylko dla Polski, ale także całego Starego Kontynentu, bo przecież Komitet Wykonawczy UEFA ma wielki wpływ na europejski futbol" - powiedział obecny w Helsinkach Sawicki, który aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej prezesa PZPN.Zaznaczył, że nie wątpi w powodzenie misji polskiego członka Komitetu Wykonawczego UEFA."Będzie idealnym reprezentantem. Przede wszystkim mniejszych i średnich federacji. Nie zawiedzie tych, którzy go poparli. Na pewno będzie dbał o ich interes i odpowiednią rolę drużyn narodowych. Pieniądze nie decydują o wszystkim, o czym nie zawsze pamiętają wielkie kluby i niektóre duże federacje. Najważniejsza w futbolu jest wartość sportowa, a dopiero za nią wartość komercyjna" - podkreślił sekretarz generalny PZPN.Zaznaczył również, że wybór Bońka jest docenieniem "rosnącej roli polskiej federacji w Europie".Do obowiązków Komitetu Wykonawczego UEFA należy np. wybór organizatorów najważniejszych imprez, w tym mistrzostw Europy, finałów Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej, ale także m.in. rozdział środków pomocowych.Boniek został drugim Polakiem w historii tego gremium, po Leszku Rylskim (1956-64 i 1966-68), zmarłym w 2015 roku w wieku 95 lat.Zgodnie z uchwalonymi w środę w Helsinkach zmianami w statucie prezydent i członkowie Komitetu Wykonawczego będą mogli pełnić swoją funkcję maksymalnie przez trzy kadencje czteroletnie. To oznacza, że Boniek może pozostać w tym gremium najwyżej 12 lat.