Siatkówka. Piotr Gacek kończy siatkarską karierę

- No i stało się - świadomie, dumnie i z podniesioną głową - 13 kwietnia zagram swój ostatni mecz w Ergo Arenie - powiedział o zakończeniu kariery wielokrotny reprezentant Polski, a obecnie libero Lotosu Trefla Gdańsk , Piotr Gacek. - Uznałem, że to odpowiedni czas, by zakończyć sportową karierę. Zawsze grałem o najwyższe cele, w silnych klubach z dużymi ambicjami i w takim też chcę rozegrać swój ostatni mecz. Cieszę się, że w ostatnich latach mojej kariery mogłem występować w Gdańsku . To miasto stało się moim drugim domem, tu odniosłem swoje ostatnie sukcesy w karierze zawodniczej i jestem szczęśliwy, że właśnie tutaj wybiegnę na parkiet po raz ostatni. Chcę godnie pożegnać się z gdańskimi kibicami, dla których przez ostatnie lata walczyłem o każdy punkt. Liczę, że tego dnia stawią się oni w Ergo Arenie równie licznie, jak podczas spotkań, w których święciliśmy największe triumfy - dodał siatkarz.Swój pierwszy mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce Piotr Gacek rozegrał 26 października 2002 roku. Od tego czasu zdobył dwa złote, trzy srebrne i trzy brązowe medale mistrzostw kraju, pięć Pucharów Polski, grał także w finałach Klubowych Mistrzostw Świata, Ligi Mistrzów i Pucharu CEV. Od 2005 roku wystąpił w 114 meczach w reprezentacji, zdobywając m.in. wicemistrzostwo świata i mistrzostwo Europy. Lotos Trefl Gdańsk był ósmym klubem w karierze libero. Jest z nim związany od 2014 roku. W tym sezonie statystycznie jest 11. zawodnikiem na swojej pozycji w PlusLidze.