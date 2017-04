Ladies Fight Night zawojuje Poznań już w najbliższy weekend!

Gala Ladies Fight Night "Five Points" będzie debiutem organizacji w Wielkopolsce. Ladies Fight Night to pierwsza i jedyna w Europie żeńska organizacja sportów walki, która na polskim rynku zadebiutowała w grudniu 2015 roku galą w Łodzi . W zeszłym roku LFN gościło w Łodzi, Warszawie i Karpaczu. Rok 2017 otwiera galą w Poznaniu podczas targów Motor Show.Już w sobotę w klatkoringu LFN zobaczymy 11 pojedynków w formule K-1 i MMA tylko i wyłącznie kobiet. Podczas poznańskiej gali obok najbardziej utalentowanych zawodniczek z Polski zobaczymy też fighterki z Czech, Węgier, Finlandii, Niemiec, Brazylii i Litwy. Z karty walk wypadła niestety Francuzka. Valerie Domergue, która miała zmierzyć się z Katarzyną Biegajło, w ostatnim tygodniu przygotowań doznała kontuzji łokcia i musiała wycofać się z walki. Nową przeciwniczką Biegajło będzie pochodząca z Litwy Anželika Petkeviciute, która zadebiutuje w zawodowym pojedynku MMA. Warto jednak dodać, że w amatorskim rekordzie zawodniczki nie ma ani jednej porażki!Wielkopolskę reprezentować będą dwie zawodniczki klubu Kohorta Poznań a w walce wieczoru pilanka Katarzyna Lubońska skrzyżuje rękawice z Brazylijką Nubią Nascimento. Przypomnijmy, że w listopadzie 2015 roku podczas KSW 33 Lubońska przegrała pojedynek z inną Brazylijką Ariane Lipski. Jak sama mówi, walka z rodaczką Ariane będzie dla niej okazją do odegrania się. Walka wieczoru podczas piątej gali LFN na pewno dostarczy fanom MMA sporą dawkę sportowych emocji!Zanim zawodniczki zobaczymy w klatkoringu, na żywo będzie można je spotkać w piątek podczas oficjalnej ceremonii ważenia, która odbędzie się na targach Motor Show o godz. 17 w hali nr 5 na stoisku Ladies Fight Night. Relację z ważenia oraz sobotnią galę będzie można śledzić live na Facebooku i stronie internetowej organizacji www.lfn.com.plWśród gości specjalnych gali Five Points pojawią się m.in. Piotr Stramowski, Bracia Collins, Drużyna Mistrzów i Jacek Chrzanowski, główny projektant supersamochodu o nazwie Syrma Hypersport Concept. Nie zabraknie też znanych i lubianych zawodników. Oprócz dziewczyn z LFN Team, które będą dopingować walczące na gali koleżanki, podczas przerwy będzie można również zrobić sobie zdjęcie z Marcinem Wrzoskiem, Bartłomiejem Kurczewskim czy Piotrem Strusem i Arturem "Kornikiem" Sowińskim, którzy będą komentować galę. W roli prowadzących niezastąpieni Łukasz "Juras" Jurkowski i Krzysztof "Jankes" Jankowski.