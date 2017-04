Premier League. Manchester United uratował remis z Evertonem w 94. minucie

Goście objęli prowadzenie w 22. minucie. Phil Jagielka wygrał pojedynek z Marcosem Rojo i sprytnym strzałem pokonał Davida De Geę, piłka przeszła między nogami hiszpańskiego bramkarza. Gospodarze bezustannie próbowali atakować, ale brakowało im klarownych okazji - poza tą z 30. minuty, gdy Joel Robles obronił uderzenie Daleya Blinda z rzutu wolnego, a dobijając piłkę z bliskiej odległości z ostrego kąta Ander Herrera trafił w poprzeczkę.Po przerwie na boisko wszedł Paul Pogba. I już 10 minut później trafił w poprzeczkę po uderzeniu głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Manchester przeważał i miał zdecydowanie więcej posiadania piłki, ale nie przekładało się to na groźne okazje. Everton próbował kontratakować, ale te próby były bardzo nieporadnde. W 71. minucie Zlatan Ibrahimović strzelił gola na 1-1, ale sędzia uznał, że był na spalonym. Powtórki nie rozwiały wątpliwości, była to typowa sytuacja na styku.I gdy już wydawało się, że Everton wygra, idiotycznie zachował się Ashley Williams. Walijczyk postanowił wyręczyć Roblesa i obronił ręką strzał Luke'a Shawa w 93. minucie. Dostał za to czerwoną kartkę, a z karnego pewnie trafił Zlatan Ibrahimović."Czerwone Diabły" są na piątym miejscu w tabeli z 54 pkt. Tracą cztery punkty do czwartego Manchesteru City i mają trzy punkty przewagi nad Arsenalem, który ma jednak do rozegrania zaległy mecz.W innym środowym spotkaniu Leicester pokonało 2-0 West Bromwich. "Lisy" wygrały piąty mecz z rzędu pod wodzą nowego trenera Craiga Shakespeare'a i zajmują już 10. miejsce w tabeli. W pozostałych meczach Burnley pokonało 1-0 Stoke City , a Watford okazało się lepsze od West Bromwich Albion (2-0).