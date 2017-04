Puchar Polski. Co za emocje! Wigry Suwałki były blisko wyeliminowania Arki! Fatalny błąd bramkarza

W finale "żółto-niebiescy" zmierzą się 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie ze zwycięzcą rywalizacji Lech Poznań - Pogoń Szczecin W rozegranym 28 lutego pierwszej półfinałowej konfrontacji Arka wygrała z Wigrami na wyjeździe 3:0 i wydawało się, że rewanż w Gdyni będzie formalnością. Ten mecz potwierdził jednak, że "żółto-niebiescy" nie znajdują się w najwyższej dyspozycji. Po występie w Suwałkach w czterech spotkaniach ekstraklasy arkowcy zdobyli tylko punkt, a trzy poprzednie potyczki zakończyły się ich porażkami.Po ostatnim przegranym w sobotę 2:4 na własnym boisku ligowym spotkaniu z Górnikiem Łęczna trener Grzegorz Niciński zmienił nie tylko bramkarza, ale również kwartet obrońców. Defensywna formacja gospodarzy w nowym zestawieniu również nie stanowiła monolitu.Pomimo wysokiej porażki, w rewanżu zawodnicy Wigier nie zamierzali odgrywać roli statystów. Początek meczu zdecydowanie należał bowiem do gości, którzy narzucili rywalom swoje warunki gry. W drugiej minucie Damian Kądzior trafił z rzutu wolnego w boczną siatkę, a sześć minut później po uderzeniu Hiszpana Omara Santany piłkę z linii bramkowej wybił Michał Marcjanik.W 21. minucie pierwszoligowcy udokumentowali swoją wyraźną przewagę golem. Po wrzucie z autu piłkę przedłużył głową Kamil Zapolnik, a Kądzior wybiegł zza pleców obrońców Arki i ładnym strzałem dał swojej drużynie zasłużone prowadzenie. Tuż przed przerwą suwalszczanie podwyższyli wynik . Yannick Kakoko sfaulował w polu karnym Mateusza Radeckiego, a z 11 metrów Pavelsa Steinborsa pokonał Zapolnik. W tej sytuacji Wigry miały cała drugą połowę na odrobienie strat, czyli na zdobycie trzeciej bramki.Tymczasem niedługo po wznowieniu gry gospodarze zmniejszyli straty. W 50. minucie za zagranie ręką Zapolnika arbiter podyktował drugi rzut karny, który, podobnie jak w Suwałkach, na gola zamienił Mateusz Szwoch.Riposta przyjezdnych była natychmiastowa. 120 sekund później Omar Santana uderzył z dystansu, a fatalnie interweniujący Steinbors przepuścił piłkę do siatki.W 61. znakomitą paradą po strzale Rafała Siemaszki popisał się Hieronim Zoch, jednak trzy minuty później były bramkarz Arki nie miał już szans po pięknym uderzeniu z rzutu wolnego (faulowany był Siemaszko) z blisko 30 metrów Dominika Hofbauera.Drużyna z Suwałk nie uznała się za pokonanych, ale o dodatkowe emocje postarał się głównie golkiper gospodarzy. Wznawiający grę Steinbors wypuścił piłkę przed siebie, na co czyhał stojący za nim Kądzior, który przejął ją i spokojnie umieścił w pustej bramce.W końcówce gdynianie przeżywali trudne chwile - w 89. minucie Wigry zdobyły nawet gola, ale arbiter odgwizdał spalonego.W drugim półfinałowym spotkaniu Lech zmierzy się w środę o 20.45 na własnym stadionie z Pogonią Szczecin. W pierwszej potyczce poznaniacy wygrali na wyjeździe 3:0. Decydujący mecz rozegrany zostanie 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.Arka ma w swoim dorobku to trofeum. Zdobyła Puchar Polski w 1979 roku, kiedy w finałowym meczu pokonała w Lublinie Wisłę Kraków 2:1.Bramki: 0:1 Damian Kądzior (21), 0:2 Kamil Zapolnik (45-karny), 1:2 Mateusz Szwoch (50-karny), 1:3 Omar Santana (52), 2:3 Dominik Hofbauer (64), 2:4 Damian Kądzior (79).Żółta kartka: Arka Gdynia - Przemysław Stolc, Josip Barisic, Dominik Hofbauer, Pavels Steinbors. Wigry Suwałki - Kamil Zapolnik, Omar Santana.Sędzia: Wojciech Myć (Lublin). Widzów 4 476.Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Michał Marcjanik, Przemysław Stolc, Marcin Warcholak - Marcus Vinicius (41. Luka Zarandia), Yannick Kakoko (46. Michał Nalepa), Dominik Hofbauer, Mateusz Szwoch, Dariusz Formella - Rafał Siemaszko (79-Josip Barisic).Wigry Suwałki: Hieronim Zoch - Artur Bogusz (77. Damian Gąska), Rafał Remisz, Maciej Wichtowski, Miłosz Kozak - Omar Santana (81-Adam Ryczkowski), Rafał Augustyniak, Mateusz Radecki, Damian Kądzior, Kamil Zapolnik - Kamil Adamek.