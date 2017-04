Sensacyjne zmiany w kadrze skoczków. Stefan Horngacher podał skład na przyszły sezon

Drużyna została zestawiona w wyniku ustaleń Horngachera ze sztabami szkoleniowymi kadry B i juniorów, a także Polskim Związkiem Narciarskim - poinformował prezes PZN Apoloniusz Tajner w rozmowie z eurosport.onet.pl . Ostateczne decyzje mają zapaść w przyszłym tygodniu.Obecność Stocha, Kota, Żyły, Kubackiego - drużyny mistrzów świata z Lahti - oraz Stefana Huli nie jest żadną niespodzianką. Za taką można już jednak uznać włączenie do zespołu Wolnego i Miętusa.Pierwszy jest byłym mistrzem świata juniorów indywidualnie i drużynowo z Val di Fiemme (2014). W tym samym roku po upadku w kwalifikacjach do konkursu LGP w Klingenthal naderwał więzadło krzyżowe przednie, co wyhamowało jego karierę. Na skocznię wrócił dopiero w styczniu zeszłego roku.Miętus w 2008 roku w Zakopanem sięgnął wraz z Kotem, Kamilem Kowalem i Łukaszem Rutkowskim po brązowy medal MŚ juniorów w konkursie drużynowym. W ostatnim sezonie nie zdobył żadnych punktów w zawodach Pucharu Kontynentalnego, natomiast w Pucharze Świata pojawił się tylko w kwalifikacjach do zawodów w Wiśle, w których ostatecznie nie wywalczył sobie miejsca w konkursie głównym. Warto podkreślić, że w 2013 roku Miętus dwukrotnie stanął na podium zawodów drużynowych PŚ.Częścią kadry A nie będzie zatem Jan Ziobro, który był regularnym członkiem zespołu w zeszłym sezonie.