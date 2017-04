Transfery. "L'Equipe": Olympique Marsylia zainteresowana Arkadiuszem Milikiem

Właścicielem klubu jest amerykański miliarder Frank McCourt i klub poczynił pierwsze inwestycje już zimą - z West Hamu United wrócił Dimitri Payet, a zespół wzmocnił również Patrice Evra z Juventusu. Według gazety latem Marsylia może wydać kolejne 100 mln euro na wzmocnienia.Marsylczycy zwrócili uwagę zwłaszcza na włoską Serie A , gdzie obserwują Milika (Napoli), Carlosa Bakkę (AC Milan), Edina Dżeko (AS Roma) oraz Mario Mandżukicia (Juventus). Na radarze Francuzów znaleźli się Olivier Giroud oraz środkowy obrońca Laurent Koscielny (obaj z Arsenalu).- Kupiony latem za 32 mln już w pierwszym sezonie pokazuje swoją wartość. Idealnie dopasował się do systemu Maurizio Sarriego, ale od czasu kontuzji zastępuje go Dries Mertens. Wrócił na boisko, ale gra bardzo rzadko - napisało "L'Equipe" o Miliku. Warto przypomnieć, że Marsylia interesowała się napastnikiem reprezentacji Polski jeszcze gdy ten grał w Ajaksie.Marsylia obecnie zajmuje 5. miejsce w tabeli francuskiej Ligue 1 po 31 kolejkach.