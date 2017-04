Koszykarska Legia walczy o ekstraklasę. "Operacja awans" wkracza w decydującą fazę [WIDEO]

Rywalizacja w fazie play-off pierwszej ligi toczy się do trzech zwycięstw. Awans do PLK wywalczy jeden zespół - zwycięzca finału. W Warszawie nie wyobrażają sobie, by w nim nie zagrać. Ba, nie wyobrażają sobie, by go nie wygrać i nie awansować do elity.Presja jest duża. W plan rozwoju sekcji już sześć lat temu wpisano awans do ekstraklasy na stulecie klubu. Nie udało się - rok temu Legia przegrała 2:3 w finale z Miastem Szkła Krosno . Teraz udać się musi - Legia potrzebuje tego impulsu do dalszego rozwoju, taki impuls zresztą przydałby się też lidze.W związku ze zbliżającymi się meczami sekcja koszykarskiej Legii przygotowała nawet specjalny spot, w którym udział wziął kapitan drużyny Łukasz Wilczek. Tytuł produkcji mówi właściwie wszystko: "Gramy o ekstraklasę dla Warszawy! Dla miasta. Dla Was".Legioniści rozpoczynają fazę play-off jako zwycięzcy sezonu zasadniczego. By wywalczyć promocję do ekstraklasy, muszą pokonać trzech rywali. Pierwsza przeszkoda - Basket Poznań . Pierwszy mecz w piątek o 19, drugi - w sobotę o 17. Oba w hali przy ul. Obrońców Tobruku 40 na Bemowie.