Cristiano Ronaldo w butach upamiętniających Manchester United

Po porażce 0:12 z rezerwami Barcelony... zawiesili działalność

Skandal w Hiszpanii. Florentino Perez kupował dziennikarzy

Leo Messi bawi się w dyrektora sportowego FC Barcelony

Może i Cristiano Ronaldo często pokazuje się w spersonalizowanych butach, ale tym razem kryje się za tym coś więcej. Chociaż Portugalczyk indywidualnie najwięcej osiągnął w Realu Madryt , to najważniejszych dla rozwoju jego kariery mogło być sześć sezonów spędzonych w Manchesterze United buty zaprojektowane dla Ronaldo przez firmę Nike mają oddawać cześć temu okresowi. Piłkarz zdobył w tym czasie trzy tytuły mistrzowskie, Puchar Anglii, dwa Puchary Ligi i wygrał Ligę Mistrzów. W 2009 r. przeszedł do "Królewskich" za - rekordowe - 80 mln funtów.Nowy model butów gwiazdora nosi aktualnie niezbyt zwięzłą nazwę "Cristiano Ronaldo's CR7 Chapter 4: Forged for Greatness boots" (czyli "Cristiano Ronaldo CR7 Rozdział 4: buty wykute do Wielkości").Pomarańczowe i czerwone elementy, przechodzące w metaliczny ton, mają nawiązywać do tego, w jaki sposób Ronaldo zasłużył sobie na koszulkę z nr. 7 w MU.- W czasie spędzonym w tym klubie, nauczyłem się sztuki futbolu - mówi o Manchesterze United Portugalczyk. - Alex Ferguson powiedział do mnie: "słuchaj, chcę, żebyś dostał numer siedem". Byłem zaskoczony, bo wiedziałem, co za ludzie nosili tę koszulkę - opisuje Ronaldo.Zawodnik wystąpił w "Czerwonych Diabłach" 292 razy. Strzelił 118 goli.