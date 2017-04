PlusLiga. Jakub Bednaruk trenerem Łuczniczki Bydgoszcz

Jakub Bednaruk trenerem został po zakończeniu kariery zawodniczej. Debiutował u boku Radosława Panasa w Warszawie . Ze stołecznym klubem związał się na kolejne lata, od 2012 roku samodzielnie prowadząc zespół. - Rozmowy z klubem z Bydgoszczy trwały od dłuższego czasu i nie jest to pierwszy raz, kiedy debatowaliśmy o przyjściu. Ja muszę spróbować czegoś nowego, cały czas mam masę pomysłów, a Warszawie spędziłem 7 lat. Pora na nowe wyzwania, nowe środowisko i już nie mogę się doczekać aż rozpocznę pracę tutaj - skomentował sam zainteresowany.- Próby ściągnięcia trenera Jakuba Bednaruka do Bydgoszczy trwały już bodaj 9 lat. Próbowałem zaprosić Jakuba do Bydgoszczy jeszcze jako zawodnika. Wybrał, co było zrozumiałe, ofertę Jastrzębskiego Węgla. Niemniej byliśmy ciągle w kontakcie - powiedział prezes klubu, Piotr Sieńko.- Pod kątem trenerskim preferowałem tzw. wątek lokalny. Sądziłem, że przerodzi się to w efekt klubu, który jest zbudowany na bazie wychowanków oraz zawodników pochodzących z okolic naszego miasta. Tym samym ważnym był aspekt szeroko pojętej lojalności oraz utożsamiania i kibiców, i sponsorów z naszą drużyną. Z drugiej zaś strony jest realność. Pokazał to bezlitośnie ten sezon, który mimo ciekawego składu nam nie wyszedł. Oznacza to według mnie konieczne zmiany. Stąd zrodził się pomysł zaproszenie do współpracy Jakuba - dodał.Po rundzie zasadniczej sezonu 2016/2017 Łuczniczka Bydgoszcz znalazła się na 15. miejscu w tabeli (wygrała 5 meczów, przegrała 25). W najbliższym czasie rywalizować będzie z AZS-em Częstochowa o uniknięcie barażu o PlusLigę. Z kolei ONICO AZS Politechnika Warszawska zajęła 9. miejsce, które będzie bronić w spotkaniu z GKS-em Katowice . Podopieczni Jakuba Bednaruka wygrali 14 z 30 spotkań rundy zasadniczej, odnosząc zwycięstwa między innymi nad PGE Skrą Bełchatów