Lech - Legia. Dobre wieści dla Jacka Magiery. Przed meczem z Lechem wreszcie wszyscy są zdrowi

Legioniści rozpoczęli przygotowania do meczu Lechem w Poznaniu. Na wtorkowych zajęciach pojawili się wszyscy piłkarze. I choć trening mieli lekki (głównie grali w siatkonogę), to na pięć dni przed meczem Magiera ma spokój, bo żaden z jego piłkarzy nie narzeka na urazy.Zdrowy jest już Michał Pazdan. Reprezentant Polski nie zagrał w sobotnim spotkaniu z Pogonią Szczecin (2:0), bo narzekał na problemy z mięśniem dwugłowym. W poniedziałek przeszedł jednak badania, które nie wykazały żadnych problemów.Problemy opuszczają też Tomáša Necida. Reprezentant Czech nie grał przez ponad miesiąc, bo miał problemy ze stawem skokowym. Teraz wraca - w poniedziałek zaczął treningi z piłkami, we wtorek miał jeszcze nieco lżejsze zajęcia od reszty, ale w środę ma już ćwiczyć normalnie, z pełnym obciążeniem.Od kilku dni normalnie trenuje Daniel Chima Chukwu, który też miał sporo kłopotów zdrowotnych. Nigeryjczyk doznał urazu podczas zimowych przygotowań, bo nosił zbyt małe buty . Wystąpił tylko w końcówce spotkania z Ajaksem (0:1) w Lidze Europy. Potem dochodził do zdrowia i formy, ale nie błyszczał ani w sparingach, ani w trzecioligowych rezerwach.Teraz zaczyna prezentować się lepiej. W weekend zagrał 65 minut w rezerwach. Strzelił dwa gole (Legia wygrała 3:2 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki ), ale poza tym w końcu pokazał, że potrafi też pracować w defensywie, pomagać zespołowi.W środę zespół Magiery trenować będzie dwukrotnie: najpierw o 10.30, a następnie o 17. Potem do meczu codziennie będzie miał już po jednym treningu. Ostatni w sobotę - w Opalenicy, gdzie wyjedzie na przedmeczowe zgrupowanie.Mecz Lech - Legia w niedzielę o 18. Transmisja w Canal+, relacja na żywo w Sport.pl.***- Zasłużyłem na więcej szacunku - powiedział Nemanja Nikolić w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Była gwiazda Legii ma żal do trenera Jacka Magiery za odsunięcie go od pierwszego składu w meczach Ligi Mistrzów.Ciężkie kamizelki, płotki, pachołki i mnóstwo sprintów. Z piłką, ale wcześniej też bez piłki: z gumami i linami, do których przyczepione były wózki z ciężarami. Mistrz Polski korzysta z każdej wolnej chwili, by ciężko potrenować.- Pochwały do mnie płyną, to miłe. Ale spokojnie. Jeszcze nic wielkiego nie zrobiłem - mówi Sebastian Szymański, 17-letni pomocnik Legii Warszawa , który zimą pokazał się z bardzo dobrej strony na obozach, wielu typuje go na odkrycie rundy wiosennej ekstraklasy.