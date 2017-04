Liga szwedzka. Kibicom nie wolno zakładać masek? Noszą więc nikaby!

Post udostępniony przez Sektion Ultras (@sektionultras) 3 Kwi, 2017 o 4:11 PDT

Minister spraw wewnętrznych docenia pomysłowość

Pół roku więzienia za złamanie zakazu

Na trybunach mogą występować już tylko dwie zamaskowane grupy: przedstawiciele służb, od których zasłanianie twarzy może być wymagane (policjanci, strażacy itp.) oraz ludzie, którym zakrywać twarz każą przekonania religijne. I właśnie za tych drugich "przebrali się" ultrasi AIK na mecz z Hacken (0:0)."Ultrasi AIK chcą dobrze, masek używają tylko z powodów religijnych". "Wolność ultrasów jest celem ostatecznym, dziękujemy Ygemanowi za lukę prawną" - głosiły napisy na transparentach.Wywołany do tablicy szef szwedzkiego MSW wyśmiał sprawę i docenił żart kibiców.- Naprawdę, uważam, że to było całkiem zabawne - stwierdził Anders Ygeman. To pokazuje, że sympatycy AIK mają poczucie humoru - dodał Ygeman, prywatnie kibic największych lokalnych rywali AIK, klubu Djurgarden.- Nie wydaje mi się jednak, żeby nikaby stały się stadionową modą sezonu - zapewnił. - Sądzę, że to jednorazowa akcja. Szybko się zmęczą.Mniej rozbawiony był narodowy koordynator ds. przemocy na trybunach: - Bez komentarza - rzucił tylko Bjorn Eriksson.W 2014 r. kibic Djurgardenu zmarł w wyniku obrażeń poniesionych w ataku ze strony kibica Helsingborgu. Szwedzka policja od lat nie może sobie poradzić z bijatykami pomiędzy ultrasami.Ygeman zaproponował nowe prawo latem 2016 r. Prace nad jego uchwaleniem przyspieszyły, gdy w sierpniu zamaskowany kibic wparował na boisko i zaatakował bramkarza Ostersund, Aly'ego Keitę.

