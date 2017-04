La Liga. Lin Liangming trenował z pierwszą kadrą Realu Madryt

Po porażce 0:12 z rezerwami Barcelony... zawiesili działalność

Skandal w Hiszpanii. Florentino Perez kupował dziennikarzy

Leo Messi bawi się w dyrektora sportowego FC Barcelony

Na poniedziałkowym treningu madrytczyków pojawił się egzotyczny gość. Zidane zaprosił do udziału w ćwiczeniach nadzieję młodej kadry , Lina Liangminga.Ofensywny zawodnik kopał piłkę z Ramosem, Casemirem, Keylorem Navasem czy Jamesem Rodriguezem. Oprócz niego, pojawili się też inni młodzi adepci z rezerw: pomocnik Jaime Seoane, obrońca Salto i syn szkoleniowca, Enzo.Zawodnik trafił do Realu w 2015 r. To pierwszy Chińczyk w historii klubu. 19-latek rozegrał w tym sezonie zaledwie 95 minut w drugiej drużynie z Madrytu, mimo że klub odrzucił w lipcu ofertę za niego wartą dziesięć milionów euro - klub Hebei China Fortune chciał sprowadzić rodaka z powrotem do kraju.Póki co, piłkarz ma dla klubu wartość przede wszystkim marketingową. Madrytczycy bardzo liczą na jego atrakcyjność dla rynku chińskiego, nie tylko dla Realu stanowiącego przecież jeden z najważniejszych kierunków finansowej ekspansji.***Hiszpański klub z blisko stuletnią historią tymczasowo zawiesił działalność sportową po wyjazdowej porażce z rezerwami Barcelony 0:12- Real żądał od nas, byśmy kontrowali media, które piszą o nim źle - zeznał przed sądem Javier Iglesias, były redaktor naczelny portalu Diariobernabeu.com.Leo Messi, według hiszpańskiego portalu "Diario Gol", postanowił zabawić się w dyrektora sportowego. Miał przekazać władzom FC Barcelony, kogo mają sprzedać, a kogo zostawić na przyszły sezon.