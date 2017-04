F1. Giovinazzi ponownie za Wehrleina w Sauberze

- Nie jestem jeszcze na tyle sprawny, aby dobrze pojechać cały wyścig. Dlatego dla dobra zespołu zdecydowano, że jeszcze będę pauzował. Najważniejsza jest bowiem walka o punkty mistrzostw świata, a nie dobre chęci kierowcy - powiedział Wehrlein.22-letni zawodnik z powodu kontuzji nie wystąpił już w pierwszej rundzie sezonu w Australii. Wehrlein nie został dopuszczony do startu na torze w Melbourne, gdyż nadal odczuwał skutki kontuzji pleców, jakiej doznał w wypadku podczas imprezy pod nazwą Race of Champions w styczniu w Miami.Początkowo zakładano, że Niemiec wystąpi w piątek w dwóch sesjach treningowych, po których spodziewano się ostatecznej decyzji dotyczącej jego startu w Chinach.W Australii zastąpił go kierowca testowy Saubera Giovinazzi. Zajął tam 12. miejsce ze stratą dwóch okrążeń do zwycięzcy Niemca Sebastiana Vettela z Ferrari. W tej sytuacji Włoch pojedzie w ekipie Saubera także w Chinach.Wyścigu w Australii nie ukończył drugi kierowca tego teamu Szwed Marcus Ericsson.Druga runda F1 o Grand Prix Chin na torze w Szanghaju odbędzie się 9 kwietnia