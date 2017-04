Serie A. Kibice Napoli nie zgotowali miłego powitania Gonzalo Higuainowi [WIDEO]

Gdy tylko spiker wyczytał jego nazwisko fani zaczęli przeraźliwie gwizdać, co zostało zarejestrowane na poniższym wideo.







Co ciekawe, fani podczas meczu pokazywali znaki z numerem "71". Co oznacza ta liczba? Na ten temat pojawiło się kilka teorii. Według jednej z nich wiadomość miała brzmieć "byłeś naszym numerem 1, teraz jesteś numerem 71". Podczas pobytu w Neapolu Higuain strzelił 71 goli w 104 meczach, ale trudno podejrzewać, by fani chcieli dziękować Argentyńczykowi, którego określają mianem zdrajcy.

Najbardziej prawdopodobne wydaje się wytłumaczenie zaprezentowane przez "La Repubblikę". Według niej liczba 71 oznacza "gówn****** człowieka" w "La smorfia napoletana", popularnym włoskim senniku, którego niektórzy używają do... wytypowania numerów Lotto. Co ważne, w pierwszym meczu ligowym pomiędzy Juventusem a Napoli Higuain strzelił zwycięskiego gola w 71. minucie.



Higuain to bohater jednego z najbardziej sensacyjnych transferów ostatnich lat. Neapol to szalone miasto, gdzie kibice traktują gwiazdy Napoli jak bogów, ale jeszcze łatwiej im podpaść. A Higuain zrobił wiele, by zdradzić ich zaufanie. Po genialnym sezonie, w którym pobił strzelecki rekord Serie A - 36 goli w 35 meczach! - zdecydował się na transfer do Juventusu, najgroźniejszego rywala, za 90 mln euro. Czytaj więcej >>