Premier League. Jose Mourinho krytykuje Luke'a Shawa

Dziennikarz zapytał, co Shaw musi zrobić, by załapać się chociażby na ławkę rezerwowych "Czerwonych Diabłów". Takiej odpowiedzi mało kto się spodziewał. - Kto? Luke Shaw? Trudno, by znalazł się na ławce. Nie mogę porównać go do Ashleya Younga, Matteo Darmiana czy Daleya Blinda ze względu na jego zaangażowanie na treningach, jego koncentrację czy ambicję. Jest daleko za innymi - stwierdził menedżer Manchesteru United.

Gdy jeden z dziennikarzy zwrócił uwagę, że Shaw jest reprezentantem Anglii Mourinho stwierdził, że "Joe Hart też jest reprezentantem i gra na wypożyczeniu we Włoszech [Torino - dop. red.]".

22-letni Shaw jest uważany za piłkarza z ogromnym potencjałem. Trzy lata temu trafił do Manchesteru z Southampton za 27 mln funtów. We wrześniu 2015 roku doznał otwartego złamania nogi w meczu z PSV, co wstrzymało jego karierę, stracił niemal cały sezon. Pod wodzą Mourinho zagrał w 15 meczach we wszystkich rozgrywkach.