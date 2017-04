Bundesliga. Niecodzienna akcja zawodnika Borussii Dortmund na Twitterze zakończona happy endem

I want to meet this woman! Will you help me find her? I wanna gift her my shirt! Help me with RT + hashtag #SheLovesBVB @BVB #EchteLiebe ?????? pic.twitter.com/ETh6cIJteR — Marc Bartra (@MarcBartra) April 2, 2017

Yesss!!?? ???????? Thanks to everybody: fans, media... all of you! We've found our brave supporter! A promise is a promise, see you soon Steffi! pic.twitter.com/Cl2aXvWhGJ — Marc Bartra (@MarcBartra) April 3, 2017

W sobotę drużyna Thomasa Tuchela zremisowała w Gelsenkirchen z Schalke 04 1:1. Po meczu obrońca BVB, Marc Bartra na Twitterze rozpoczął poszukiwania pewnej fanki drużyny z Dortmundu. Była ona obecna na Veltins Arenie, na trybunach siedziała z kibicami gospodarzy, na sobie miała koszulkę Borussii. Piłkarz zobowiązał się, że gdy fankę odnajdzie, to spotka się z nią i przekaże jej swój meczowy trykot.Sprawa swój szczęśliwy koniec znalazła w poniedziałek. Bartra o zakończeniu akcji również poinformował na swoim Twitterze. "Odnaleźliśmy naszą odważną fankę. Obietnica, to obietnica. Do zobaczenia wkrótce, Steffi" - napisał zawodnik.Po 26 kolejkach Bundesligi Borussia zajmuje czwarte miejsce w tabeli ze stratą aż 18 punktów do prowadzącego Bayernu Monachium . Schalke 04 zajmuje dziewiątą lokatę.