Bundesliga. Robert Lewandowski po raz ósmy w jedenastce kolejki "Kickera"

Lewandowski w sobotę zdobył trzy gole w spotkaniu z Augsburgiem, wygranym przez Bawarczyków 6:0. Zaliczył również dwie asysty. Oprócz niego do jedenastki 26. kolejki "Kickera" trafili trzej inni gracze Bayernu - Jerome Boateng, Thomas Mueller i Hiszpan Thiago Alcantara. Dwaj ostatni otrzymali, podobnie jak polski napastnik, notę 1, natomiast Boateng - 2.W obecnym sezonie kapitan reprezentacji Polski jest najczęściej wybieranym piłkarzem do jedenastki kolejki "Kickera". Został wyróżniony osiem razy. Siedmiokrotnie dokonał tego Gwinejczyk Naby Keita z RB Lipsk.Za najlepszego piłkarza 26. serii Bundesligi został uznany grający od stycznia w Werderze Brema Delaney (nota 1). W sobotnim wyjazdowym meczu z Freiburgiem, wygranym przez gości 5:2, zdobył trzy gole i zaliczył asystę. Jakub Błaszczykowski z Wolfsburga, który w spotkaniu z Bayerem Leverkusen (3:3) miał asystę, otrzymał od "Kickera" notę 3.Niżej, na czwórkę, oceniono Łukasza Piszczka z Borussii Dortmund za występ w meczu z Schalke Gelsenkirchen (1:1). Notę 4 otrzymał również obrońca FC Koeln Paweł Olkowski (1:2 z Hamburgerem SV).***- Tylko ja decyduję o tym, czy będę grać, czy nie. Gdybym udowodnił trenerowi że jestem najlepszy, to teraz bym grał. Ale na razie nie udowodniłem - mówił ostatnio Grzegorz Krychowiak w jedynym wywiadzie, którego udzielił Sport.pl.Odsonne Edouard - piłkarz PSG przebywający na wypożyczeniu w Tuluzie - został oskarżony o postrzelenie człowieka. Zawodnik nie przyznaje się do winy.To byłby rekord! Ale nie będzie, bo jak donosi hiszpański "AS", Monaco odrzuciło ofertę w wysokości 110 mln euro za Kyliana Mbappe