Polska blisko elity Ligi Narodów UEFA. Co nam to da?

Na czym polega Liga Narodów?

Kiedy to się odbędzie?

Dużo pieniędzy do zgarnięcia

Dywizje i koszyki według obecnego rankingu

W najnowszym rankingu UEFA z 31 marca, reprezentacja Polski zajmuje 11. miejsce. Dzięki temu trafi do elity Ligi Narodów w której zagra 12 najlepszych drużyn tego rankingu.Europejska federacja podzieli 55 europejskich reprezentacji na cztery dywizje. W A i B wystąpi po 12 zespołów, w C - 15, w D - 16. O tym, w której lidze wystąpi zespół, zdecydują wyniki eliminacji i mundialu 2014, eliminacji i Euro 2016 oraz eliminacji mundialu 2018. Polska zajmuje w rankingu UEFA 11. miejsce, czyli mieści się w Dywizji A.Jeśli nic się nagle nie zmieni, Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować z potęgami. To jedna z ważniejszych korzyści. Będziemy mieli zapewnione mecze o stawkę z rywalami z najwyższej półki. Dywizje A i B zostaną podzielone na cztery 3-zespołowe grupy. W tej chwili podopieczni Adama Nawałki mogliby się spotkać w grupie na przykład z Niemcami, Hiszpanią, Portugalią czy Włochami.Zwycięzcy grup Dywizji A awansują do Final Four, trzecie zespoły spadną do Dywizji B. W Dywizji B stawką będzie awans (zwycięzcy czterech trzyzespołowych grup) albo uchronienie się przed spadkiem (najgorsze zespoły czterech trzyzespołowych grup). Można założyć, że jeśli Polska utrzyma miejsce w Dywizji A, będzie się broniła przed relegacją, a jeśli wystartuje w Dywizji B, celem stanie się awans. O ostatecznym kształcie rozstawień zdecyduje ranking z listopada 2017 roku, gdy zakończą się eliminacje MŚ.Mecze grupowe rozgrywane będą w okresie od września do listopada 2018 roku. Zwycięzcy swoich grup awansują do rozgrywek Final Four, które zostaną rozegrane w czerwcu kolejnego roku, a gospodarzem będzie jedna z czterech uczestniczących w nich drużyn. Final Four to dwa mecze półfinałowe, finał i mecz o 3. miejsce.W elicie będzie można zarobić nawet 32 mln złotych . Za start, każda reprezentacja zgarnie 1,5 mln euro. Zwycięzcy podgrup dostaną drugie tyle. W Final Four UEFA nagrodzi zwycięzcę 4,5 mln euro, za drugie miejsce wypłaci 3,5 mln, za trzecie 2,5 mln, a za czwarte 1,5 mln.Koszyk 1: Niemcy, Francja , Portugalia, BelgiaKoszyk 2: Hiszpania, Anglia, Włochy, SzwajcariaKoszyk 3: Rosja, Chorwacja, Polska, IslandiaKoszyk 1: Austria, Bośnia i Hercegowina, Walia, IrlandiaKoszyk 2: Holandia , Słowacja, Szwecja, UkrainaKoszyk 3: Czechy, Węgry, Turcja, Irlandia PółnocnaKoszyk 1: Rumunia, Słowenia, Izrael, DaniaKoszyk 2: Grecja, Albania, Szkocja, Serbia,Koszyk 3: Bułgaria, Czarnogóra, Norwegia, LitwaKoszyk 4: Finlandia, Cypr, AzerbejdżanKoszyk 1: Estonia, Białoruś, Armenia, GruzjaKoszyk 2: Łotwa, Wyspy Owcze, Macedonia, KazachstanKoszyk 3: Mołdawia, Luksemburg, Liechtenstein, MaltaKoszyk 4: Kosowo, Andora , San Marino, Gibraltar