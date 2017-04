Jest pięknie, ale nie ze wszystkim. Adam Małysz o problemach polskich skoków narciarskich [ROZMOWA]

Piotr Majchrzak: Dziś nasi najlepsi skoczkowie zbliżają się do ,,trzydziestki'', a najmłodsi zawodnicy z kadry A jak Klemens Murańka czy Aleksaner Zniszczoł pałętają się gdzieś po dolnych rejonach Pucharu Kontynentalnego. Czy należy już bić na alarm?

W kadrze B nie mamy wcale słabych zawodników. Dlaczego tak źle to wyglądało?

Robert Mateja przyznał w kilku wywiadach, że zabrakło mu stanowczości, a po zebraniu opinii z czeskiej drużyny można się dowiedzieć, że przyszły trener kadry B, czyli Radek Żidek uchodzi za takiego ,,złego policjanta'', który lubił przypilnować skoczków.

Z tym był jakiś problem?

Były też przyjemne aspekty związane z młodymi skoczkami. Paweł Wąsek wygrał przecież klasyfikacje FIS CUP, dobrze skakał także na czempionacie juniorów. Jak u niego z parametrami fizycznymi? Wiadomo, że nad sferą mentalną każdy musi pracować sam, ale fizyczność często jest decydująca.

Wydaje się, że rozwój tego ostatniego się nieco zatrzymał.

Obraz kadry juniorów rysuje się bardzo pozytywnie.

Chyba nie musimy się obawiać o najbliższą przyszłość.

Za polskimi skoczkami najlepszy sezon w historii. Polacy zdobyli Puchar Narodów, a Kamil Stoch do samego końca walczył o Kryształową Kulę. Ale nie ze wszystkim w naszych skokach jest tak dobrze. Niestety, dużo gorzej wyglądała sytuacja zapleczu polskiej kadry, o której rozmawiamy z Adamem Małyszem - byłym wybitnym skoczkiem, a obecnie dyrektorem Polskiego Związku Narciarskiego.Na wstępie należy zauważyć, że Murańka i Zniszczoł to nie są już młodzi zawodnicy. Młodzi to są Bartek Czyż, Tomek Pilch i Paweł Wąsek. Skoki narciarskie to jest indywidualny sport i bardzo często to, co działa na jakąś grupę nie działa na pojedynczych skoczków. Każdy ma inny problem, inną technikę i jest inaczej zbudowany. Właściwie do wszystkich trzeba podejść indywidualnie. W pewnym sensie zrobił to teraz Stefan Horngacher, choć sam stwierdził, że w następnym sezonie będzie większy nacisk na takie przygotowanie skoczków, tak by każdy miał swój osobisty tok treningów.Wydaje mi się, że tego wszystkiego zabrakło w drugiej kadrze. Nie było odpowiedniego zindywidualizowania i potrzebnej kontroli. Nie było też twardego podejścia i swego rodzaju ojcowskiej ręki. Gdy coś nie szło, to szybko było to zmieniane, a w sporcie chodzi o to, że czasem trzeba się przemóc i sporo popracować, a efekt przyjdzie dopiero po czasie. Chyba najlepszym przykładem może tu być Piotr Żyła. On na początku współpracy z Horngacherem był bardzo niecierpliwy, ale Stefan bardzo dużo nad nim pracował i w końcu się udało.- Przede wszystkim oni muszą uwierzyć w swoje możliwości, bo takie mają. W tej drużynie są przecież mistrzowie świata juniorów i zawodnicy, którzy już zdobywali bardzo wysokie lokaty w Pucharze Świata. Taki sam potencjał był w kadrze A, a Horngacher potrafił go uwolnić. Oni muszą wiedzieć, że się da, ale ważną kwestią jest także zrozumienie, że to nie jest łatwe. Podejście musi być w stu procentach profesjonalne. Teraz ci młodsi skoczkowie mają dobre wzory, bo mogą popatrzeć na kolegów z kadry A, którzy całe swoje życie podporządkowali skokom i dzięki temu osiągają sukcesy. Właśnie dlatego PZN zdecydował się na zmiany i dochodzi nowa osoba, która popatrzy na wszystko z boku. Nowym trenerem zostanie Radek Żidek, który musi wnieść indywidualizacje treningów oraz przypilnuje by wszystko odbywało się tak, jak zostało zaplanowane.- Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na Radka. Długo rozmawialiśmy z trenerami, ja sam także toczyłem długie dyskusje ze Stefanem Horngacherem, który mówił, że trzeba kogoś z silną ręką. Nie ukrywamy, że skoki są bardzo brutalne, np. jeśli chodzi o kwestie wagi. Trzeba bardzo skrupulatnie tego pilnować.- Między innymi. Jeśli skoczkowie mają bat nad sobą, to bardziej przestrzegają reguł. W kadrze A nie ma takich problemów, bo wszyscy są bardzo doświadczeni i mają tego świadomość. Wydaje mi się, że chłopakom z drugiej drużyny trzeba w tej kwestii pomagać. Tu nie ma zmiłuj. Jeśli nie podchodzisz profesjonalnie do skoków narciarskich , to nie odniesiesz żadnego sukcesu. Przykładowo, jeden kilogram wagi więcej przekłada się średnio na 5-6 metrów mniej. Jeśli zawodnik waży 4-5 kilo za dużo, to wiadomo jak to się odbija na wynikach. Ja wiem, że sama waga i dieta ,,nie leci'', ale to jest bardzo ważny element tej układanki. Nie wiem jaka tam była dyscyplina i ile wszyscy powinni ważyć, ale były takie sygnały, że niektórzy sobie odpuszczali trzymanie diety. Potem znów próbowali chudnąć. Tak się po prostu nie da. Trzeba znaleźć ten swój optymalny bilans, żeby się dobrze czuć ze sobą. Jak to się mówi w skokach ,, jak w treningu, tak w zawodach". Jeśli waga waha się na 3-5 kilogramów w jedną albo drugą stronę, to wszystko się sypie. Ze swojego doświadczenia wiem, że to nie ma prawa się udać.- Paweł Wąsek ma przed sobą dużą przyszłość. Miał kiedyś ciężki upadek i zrodziły się z tego spore obawy, ale już je przezwyciężył. On staje się teraz pretendentem do tego, by stanowić naszą przyszłość. Ma bardzo dobre predyspozycje. Mogę jeszcze wyróżnić Bartosza Czyża i Tomasza Pilcha. Mamy również Dominika Kastelika, który jak zacznie myśleć profesjonalnie, to będzie dobrze. Kastelik ma olbrzymi talent, ale musi go dobrze wykorzystać. Jest też Dawid Jarząbek.- Mi się wydaje, że to inni bardzo podnieśli swój poziom. On też musi dać od siebie jeszcze więcej, bo kilku zawodników poszło do góry, a pozostali nie zrobili tak dużego postępu jak Wąsek, Czyż i Pilch, dlatego nie są tak zauważalni.- Powiem szczerze, że ci juniorzy, którzy teraz są pod opieką Macieja Maciusiaka, dużo więcej pracują i więcej wiedzą, niż niejeden skoczek z kadry B. Naprawdę się pilnują po względem wagi, przywiązują dużą uwagę do wszystkiego co robią. Oni są w takim wieku, że powinni się dopiero uczyć, a już tę wiedzę mają. Podoba mi się ta samoświadomość.- Ci zawodnicy są w takim wieku, że przed nimi jeszcze kilka lat startów jako juniorzy. Nie ulega jednak wątpliwości, że cały czas muszą się rozwijać, ale jeśli będą mieli taki zapał jak teraz, to będziemy mieć z nich dużo radości. Byłem z nimi na kilku zgrupowaniach i wiem z autopsji, że jeśli ktoś tak pracuje, a przy okazji ma talent, to jest w stanie osiągnąć bardzo dużo. Pamiętajmy jednak, że to wszystko zależy od samych skoczków. Trenerzy zawsze chcą dobrze i robią wszystko w tym kierunku, żeby podopieczny odniósł sukces. Jeśli jest opór w tej materii, to nie ma takiego cudotwórcy, który to przezwycięży.