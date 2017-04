Bundesliga. Bayern osłabiony w hicie z Borussią Dortmund

Paweł Wilkowicz

Thomas Mueller biegnie w kierunku Roberta Lewandowskiego (Matthias Schrader (AP Photo/Matthias Schrader))

Thomas Mueller przez kontuzję kostki ma nie zagrać we wtorek z Hoffenheim. W sobotę w hicie Bundesligi z Borussią Dortmund będzie już, jak przekonuje Carlo Ancelotti, gotowy do gry. Pojawiają się natomiast wątpliwości, czy już w sobotę wróci do bramki Manuel Neuer.

"Indianie nie znają bólu". Ale kostka spuchła



Mueller kończył mecz z Augsburgiem (6:0) z dwiema bramkami i obolałą kostką, po starciu z Christophem Jankerem przy drugim golu. Tuż po meczu mówił, że problem nie jest poważny. - Indianie nie znają bólu - żartował.



Ale kostka spuchła, ból nie ustępował i według początkowych informacji "Sport Bild", Mueller miał nie zagrać w dwóch najbliższych meczach. W obu ligowych: we wtorek w Hoffenheim i w sobotę w



Mueller z problemami, ale nadal niezastąpiony



Mueller po znakomitym poprzednim sezonie, w którym pierwszy raz w karierze zdobył w Bundeslidze 20 goli, w ostatnich miesiącach miał sporo problemów z dochodzeniem do sytuacji i skutecznością, ale nadal był najważniejszym partnerem Roberta Lewandowskiego w ataku.



Tylko Polak, Manuel Neuer i David Alaba rozegrali w obecnym sezonie więcej meczów w Bundeslidze niż Mueller. Niemiec wprawdzie pierwszego gola w lidze strzelił dopiero na początku



Czy Neuer zdąży?



Bayern zaczyna najważniejszy moment sezonu - w 15 dni pięć meczów, w tym z Borussią i dwa z Realem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów - pechowo. Uraz leczy jeszcze Manuel Neuer, który przeszedł pod koniec marca zabieg po urazie stawu skokowego na treningu.



W sobotę przeciw Augsburgowi Neuer opuścił pierwszy mecz w sezonie, miał pauzować w dwóch spotkaniach, ale w poniedziałek portal Sport1 poddał w wątpliwość, czy bramkarz na pewno zdąży się przygotować na mecz z Borussią.



