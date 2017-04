Ligue 1. Policzone dni Macieja Rybusa? Francuzi piszą, że jest na wylocie z Olympique Lyon

"Jest złość. Pierwszy raz w karierze nie gram"

Piłkarz PSG oskarżony o postrzelenie człowieka

AS Monaco odrzuciło bajeczną ofertę

Po niezłym początku w Lyonie, wiosną Maciej Rybus został odstawiony przez trenera Bruno Genesio na boczny tor. W 2017 roku Polak zagrał w Ligue 1 ledwie dwa epizody - uzbierał 22 minuty, w ostatnich czterech z pięciu spotkań nie załapał się nawet na ławkę rezerwowych.Jeśli wierzyć francuskiemu portalowi "Foot OL", jego dni w Lyonie są już policzone. Zanosi się na szybkie rozstanie, bo według cytowanego w tekście anonimowego informatora, Rybus już latem będzie musiał poszukać sobie nowego klubu.Rybus trafił do Lyonu latem zeszłego roku. Reprezentant Polski podpisał z francuskim klubem trzyletni kontrakt. Wcześniej przez cztery lata występował w barwach rosyjskiego Tereka Grozny , z którego odszedł po wygaśnięciu kontraktu.***- Tylko ja decyduję o tym, czy będę grać, czy nie. Gdybym udowodnił trenerowi że jestem najlepszy, to teraz bym grał. Ale na razie nie udowodniłem - mówił ostatnio Grzegorz Krychowiak w jedynym wywiadzie, którego udzielił Sport.pl Odsonne Edouard - piłkarz PSG przebywający na wypożyczeniu w Tuluzie - został oskarżony o postrzelenie człowieka. Zawodnik nie przyznaje się do winy.To byłby rekord! Ale nie będzie, bo jak donosi hiszpański "AS", Monaco odrzuciło ofertę w wysokości 110 mln euro za Kyliana Mbappe