Transfery. Interesuje się nim Barcelona, ale Zinédine Zidane stawia sprawę jasno: Chcę by z nami został

Po porażce 0:12 z rezerwami Barcelony... zawiesili działalność

Skandal w Hiszpanii. Florentino Perez kupował dziennikarzy

Leo Messi bawi się w dyrektora sportowego FC Barcelony

Isco cały czas naciska na przedłużenie kontraktu z Realem Madryt . I wychodzi mu to całkiem nieźle - w niedzielnym meczu z Deportivo Alaves (3:0) był najlepszy na boisku. - To było kompletne spotkanie w jego wykonaniu. Jestem z niego bardzo zadowolony - chwalił piłkarza po meczu Zinedine Zidane.Trener Realu po raz kolejny podkreślił, że liczy na to, iż lada chwila Isco podpisze nowy kontrakt. - Mam w kadrze 24 zawodników, wszyscy są ważni. Ale OK, jeśli pytacie mnie o Isco, to tak: chcę by z nami został. On też tego chce - powiedział Zidane.Kontrakt 24-latka z Realem wygasa latem 2018 roku. Otoczenie zawodnika nie wyklucza obecnie żadnego scenariusza. Isco może równie dobrze podpisać nową umowę z Królewskimi, wypełnić kontrakt do końca i odejść za darmo lub tego lata zmienić barwy klubowe.O tym ostatnim scenariuszu rozpisują się ostatnio hiszpańskie gazety. Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" - co potwierdził potem także "El Pais" - napisał, że piłkarza chce pozyskać FC Barcelona , która już nawet miała złożyć piłkarzowi wstępną propozycję.Isco do Realu przeniósł się w 2013 r. z Malagi. Kosztował 27 mln euro. Choć w tym sezonie częściej wybiega w podstawowym składzie, to nie jest do końca zadowolony ze swojej sytuacji w klubie. Na boisku wciąż musi dzielić minuty z Jamesem Rodriguezem i coraz odważniej pukającym do wyjściowej jedenastki Marco Asensio.***Hiszpański klub z blisko stuletnią historią tymczasowo zawiesił działalność sportową po wyjazdowej porażce z rezerwami Barcelony 0:12- Real żądał od nas, byśmy kontrowali media, które piszą o nim źle - zeznał przed sądem Javier Iglesias, były redaktor naczelny portalu Diariobernabeu.com.Leo Messi , według hiszpańskiego portalu "Diario Gol", postanowił zabawić się w dyrektora sportowego. Miał przekazać władzom FC Barcelony, kogo mają sprzedać, a kogo zostawić na przyszły sezon.