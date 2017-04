Premier League. Kamil Grosicki chwalony przez angielską prasę po Hull - West Ham

- Po jego wejściu gra znacząco się poprawiła - można było przeczytać na Sky Sports. Serwis wyróżnił skrzydłowego, który pojawił się na placu gry wraz z gwizdkiem na drugą połowę, oceną "8". Równie wysoką dostali jedynie zdobywcy bramek.Podobnie sytuacja wygląda w "The Times", z tym że tutaj najlepsi gracze gospodarzy - Ranocchia, Robertson i Grosicki, który zaliczył asysty przy bramkach kolegów - otrzymali noty "7". Za gracza meczu uznano Andy'ego Carrolla."7" to także ocena Polaka w "Daily Mail". Portal Goal.com zauważył z kolei, że Polak jest pierwszym w tym sezonie graczem Hull, który w jednym spotkaniu zaliczył dwie asysty!"Daily Mail" napisało też, że świetny Grosicki powinien wrócić teraz do podstawowego składu zespołu. W środę Hull zagra z Middlesbrough.