Szewczenko w "Wywiadówce Staszewskiego": Dudek śnił mi się po nocach. Ja strzelałem, a on ciągle bronił.

Sebastian Staszewski: Jest pan zadowolony z postawy reprezentacji Ukrainy w trwających eliminacjach mistrzostw świata? Po nieudanym Euro 2016 został pan twarzą rewolucji, której na razie towarzyszy ból.

Na razie wychodzi to różnie. Zremisowaliście z Islandią i Turcją, a w ostatniej kolejce eliminacji przegraliście z Chorwacją.

Wciąż pan szuka. Lekiem na problemy mają być młodzi-zdolni, którym daje Pan szansę?

Adam Nawałka, nasz selekcjoner, mawia, że nie ma problemów, są tylko zadania do rozwiązania.

Skoro wspomniał pan o "świeżej krwi" w ukraińskiej reprezentacji, to co sądzi pan o Włodymyrze Kostewiczu z Lecha Poznań i Artemie Putiwcewie z Termaliki Bruk-Bet Nieciecza? Obserwuje pan piłkarzy grających w ekstraklasie?

To prawda, że Kostewicz był bliski powołania już na mecz z Chorwacją?

Nieudane mistrzostwa Europy były dla Ukrainy katharsis? W trakcie turnieju spędziłem z waszą reprezentacją kilka dni. Rozmawiałem m.in. z Andrijem Jarmolenką, Anatolijem Tymoszczukiem, kilkoma ukraińskimi dziennikarzami. Jeszcze zanim zaczęło się Euro, wszyscy oni mieli świadomość, że jesteście w kryzysie. W kadrze brakowało dobrej atmosfery, trener Mychajło Fomenko nie miał u piłkarzy poważania, słabo wyglądaliście także piłkarsko.

Podjął pan jednak to wyzwanie. Praca selekcjonera to najtrudniejszy mecz w pana karierze?

Jak istotnym czynnikiem, wpływającym na kryzys ukraińskiego futbolu, jest wojna, która trwa od 2014 roku? To już trzy lata.

Zadaniem przed którym stanąłem była całkowita zmiana gry naszej drużyny. Założyłem od początku, że chciałbym, aby reprezentacja zawsze miała przewagę w posiadaniu piłki, aby w konstrukcji taktycznej był balans. Mówiąc wprost, chcę by defensywa i ofensywa były na równym, wysokim poziomie. Mamy atakować, kiedy to możliwe i bronić się mądrze. Zespół musi wykorzystać swoje największe atuty.- Spotkaliśmy się z bardzo silnym przeciwnikiem, w dodatku - na jego terenie. Problemy mieliśmy szczególnie w pierwszej połowie, ale nawet wtedy stwarzaliśmy sytuacje. Chorwacja grała świetnie, na miarę swoich możliwości. Po przerwie przejęliśmy inicjatywę, mogliśmy nawet doprowadzić do remisu. Ale nie wyszło. Przyda nam się taki mecz. Budujemy nową reprezentację, nowy styl. Mamy czas, aby wprowadzić świeże powietrze. A to, kto pojedzie do Rosji, i tak rozstrzygnie się dopiero jesienią.- Zaufałem wielu chłopakom, w czterech jesiennych meczach zadebiutowało aż pięciu piłkarzy, na tym poziomie to dużo. Chcemy, by nasza siła była jeszcze większa, potrzebuję zawodników nowej generacji, którzy mają nowoczesną mentalność: chcą wygrywać, czują głód, nie mają kompleksów. Rezerw szukam w głowach Ukraińców. Mam jednak ten sam problem, co wszyscy selekcjonerzy. Nie pracuję z moimi piłkarzami na co dzień. Widzę ich tylko na zgrupowaniach...- Zgadzam się, ale niektórych kłopotów nie da się rozwiązać samemu. Takim jest np. przerwa zimowa. Trwała aż trzy miesiące. To zdecydowanie za długo. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką musiałem zrobić na zgrupowaniu, było zgranie zawodników.Mam listę wszystkich Ukraińców, którzy występują poza naszym krajem. Wiem, że Kostewicz i Putiwcew robią w Polsce dobrą robotę. I jeżeli wciąż będą się rozwijać i utrzymają miejsce w składzie, to zasłużą na szansę. Niech mają tego świadomość.- Odpowiem tak: powołałem tych, których chciałem. Ale obserwujemy wszystkich.- Euro było dla nas dużą porażką. Powiem wprost: to wstyd, że reprezentacja z mistrzostw odpadła jako pierwsza, zaprezentowała się tak słabo. Bolało mnie obserwowanie tego, co dzieje się z tą drużyną, słuchanie komentarzy zawiedzionych kibiców. Krytyka była bardzo ostra. Naprawdę trudno było rozpocząć pracę w takich warunkach, przy tej atmosferze.- Chyba tak, szczególnie, że z całym sztabem trenerskim praktycznie nie mieliśmy czasu na wypracowanie taktyki, czy schematów, kolejne mecze przyszły bardzo szybko. Tamten okres uznaję jednak za zakończony. W tej chwili idziemy dobrą drogą, widzą to kibice, którzy nas gorąco wspierają.- Oczywiście, że ten konflikt na nas wpłynął, szczególnie na poziom ligi. Ale nie tylko - życie klubów, a nawet reprezentacji, zostało bardzo utrudnione. Ale co my możemy zrobić? Trwa ciężki czas, któremu musimy stawić czoła. Razem, przede wszystkim.