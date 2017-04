Liga włoska. Juventus nie wygrał w Neapolu. Milik znów nie grał

Zespół "Starej Damy" objął prowadzenie w siódmej minucie, kiedy Niemiec Sami Khedira przejął piłkę na środku boiska i skutecznie wykończył efektowną akcję. W 60. minucie wyrównał Słowak Marek Hamsik, który wykorzystał świetne podanie belga Driesa Mertensa.Od 69. minuty w zespole gospodarzy grał Piotr Zieliński, a Arkadiusz Milik obejrzał mecz z ławki rezerwowych. Natomiast gwizdami ponad 50 tysięcy kibiców przywitało Argentyńczyka Gonzalo Higuaina, który latem odszedł z Napoli do Juventusu."Juve" z dorobkiem 74 punktów prowadzi w Serie A . Napoli natomiast ma 10 punktów mniej i jest trzecie.Wcześniej Palermo przegrało na własnym boisku z Cagliari 1:3. W zespole gospodarzy spotkanie z ławki obejrzał Thiago Cionek, a rezerwowym w drużynie gości był Bartosz Salamon. Palermo z 15 punktami zajmuje 19., przedostatnie miejsce w tabeli.Z kolei Milan zremisował na wyjeździe z ostatnią w tabeli Pescarą 1:1, choć to piłkarze zespołu z Mediolanu strzelili obie bramki. W 12. minucie bramkę samobójczą strzelił Gabriel Paletta, a w 41. minucie wyrównał Chorwat Mario Pasalic.W sobotę Roma pokonała na własnym boisku Empoli 2:0. Naprzeciw siebie stanęli dwaj bramkarze reprezentacji Polski - w Romie Wojciech Szczęsny, a w Empoli wypożyczony ze stołecznego klubu Łukasz Skorupski. Dwukrotnie pokonał go Edin Dżeko . Bośniak wraz z Andreą Belottim z Torino mają po 23 trafienia i otwierają klasyfikację strzelców.Po tym zwycięstwie Roma z dorobkiem 68 punktów umocniła się na pozycji wicelidera.