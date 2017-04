Bundesliga. Jakub Błaszczykowski wywalczył rzut karny i miał piękną asystę [WIDEO]

Na nos! Asysta Kuby Błaszczykowskiego w szalonym meczu Bayeru z Wolfsburgiem! pic.twitter.com/04pHKtdMny — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 2 kwietnia 2017

Bayern Leverkusen prowadził z Wolfsburgiem 2:0. Po golach Karima Bellarabiego i Kevina Vollanda wydawało się, że komplet punktów zostanie w Leverkusen. Nic bardziej mylnego.Impuls do ataku dał Wolfsburgowi Jakub Błaszczykowski . Polak podłączył się do ataku prawym skrzydłem i idealnie dośrodkował piłkę na głowę Mario Gomeza.To jednak nie koniec. Trzy minuty później Gomez doprowadził do remisu, a w 87. minucie wykorzystał rzut karny wywalczony przez Błaszczykowskiego.Wolfsburg nie wywiózł jednak kompletu punktów z Leverkusen. W 89. minucie gola na wagę remisu strzelił Kai Havertz.Zarówno Wolfsburg, jak i Bayer, spisują się w tym sezonie poniżej oczekiwań. Drużyny zgromadziły, odpowiednio, 30 oraz 32 punkty i są sklasyfikowane w dolnej połowie tabeli. Prowadzący Bayern ma 65 "oczek" i jest już prawie pewny piątego z rzędu tytułu mistrzowskiego.W dziewięciu meczach 26. kolejki padło 35 goli; średnio prawie cztery na spotkanie. Następna seria meczów zostanie rozegrana we wtorek i w środę.