Ekstraklasa. Jagiellonia - Bruk-Bet 1:0. W Białymstoku świętują klubowy rekord

Białostoczanie byli faworytem i początek należał do nich. Między 14. a 16. min mieli trzy dobre okazje, by objąć prowadzenie. Płaski strzał Piotra Tomasika minimalnie minął lewy słupek bramki Krzysztofa Pilarza, a Sheridan głową uderzył nad bramką po dośrodkowaniu Ziggy'ego Gordona. Najlepszą z tych trzech sytuację miał jednak Konstantin Vassiljev, któremu piłkę w polu karnym wyłożył Irlandczyk, jednak płaski strzał Estończyka bez trudu złapał bramkarz Bruk-Betu.Prawdopodobnie przełomowa dla późniejszej, słabej ofensywnej gry Jagiellonii była kontuzja Vassiljeva, który w 25. min zszedł z boiska. Gospodarze przestali stwarzać dogodne sytuacje, za to śmielej grali goście. W 27. min niewiele im zabrakło do objęcia prowadzenia - Guilherme zagrał w pole karne do Vladislavsa Gutkovskisa, a Łotysz z kilku metrów uderzył tuż obok słupka. W 35. min z dobrej strony pokazał się słowacki bramkarz gospodarzy Marian Kelemen, wybijając na róg niezły strzał Samuela Stefanika.Po przerwie trener Jagiellonii Michał Probierz próbował zmienić ustawienie, by zespół zaczął grać bardziej ofensywnie. Poprawy nie było widać, z obu stron akcje były raczej chaotyczne niż przemyślane. W 66. min znowu goście mogli objąć prowadzenie. Po jednej z nielicznych kontr Słowak Roman Gergel zagrał w pole karne do swojego rodaka Davida Guby, ten jednak nieczysto uderzył i piłka poszybowała nad bramką. W odpowiedzi , po indywidualnej akcji, mocno, ale również za wysoko, uderzył Przemysław Frankowski.W 78. min sędzia podyktował rzut karny za faul na Piotrze Tomasiku, który wbiegł z piłką w "szesnastkę" gości. Wykorzystał go Sheridan - to pierwsza bramka Irlandczyka w polskiej ekstraklasie. Bruk-Bet próbował jeszcze wyrównać, strzelali Patryk Misak i Sebastian Ziajka, ale Jagiellonia utrzymała zwycięski wynik