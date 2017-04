Henryk Kasperczak: jest na mnie nagonka, ale może da się przetrwać, przeczekać

Łukasz Jachimiak: Przez dwa dni pisano, że żegna się Pan z reprezentacją Tunezji, a Pan tłumaczył, że dopiero odbędą się decydujące rozmowy. Spotkania z szefem federacji już za Panem?

To były mecze towarzyskie, w których zabrakło Panu sześciu ważnych zawodników. W eliminacjach MŚ 2018 gracie w ostatniej fazie i po dwóch z sześciu meczów macie komplet sześciu punktów. Trudno zrozumieć tę, jak Pan mówi, nagonkę.

Na co konkretnie?

Czyli prezes federacji chce Pana zwolnić i już tylko negocjujecie warunki rozstania?

Nie kusi Pana, żeby to po prostu zostawić, żeby już na nic nie czekać?

Jest Pan przekonany, że Polska w Rosji zagra?

Pana nazwisko wiele razy padało w kontekście reprezentacji Polski, a chyba naprawdę blisko jej objęcia był Pan wtedy, kiedy odnosił sukcesy z Wisłą Kraków?

To Pan odmówił kadrze, czy raczej szef Wisły Bogusław Cupiał nie pozwolił Panu odejść?

Tylko że wkrótce sprzedano Panu niektórych ważnych piłkarzy i po wpadkach w pucharach w dziwnych okolicznościach Pana pożegnano. Żałuje Pan tamtej decyzji?

Tutejsi dziennikarze niepotrzebnie zrobili zamieszanie. Jeszcze przed rozmowami stwierdzili, że zostałem zwolniony. A Polacy to powtórzyli. W piątek rozmawiałem z prezesem dwa razy, w sobotę jeszcze raz i czekam na decyzję. Sytuacja jest trudna, jest na mnie niesamowita nagonka. Przegraliśmy niedawno z mistrzem Afryki Kamerunem i z Marokiem po 0:1 i prasie bardzo urosło ciśnienie. A federacja musi się z nią liczyć, bo przechodzi trudny czas.- I ja tego nie rozumiem. Nie wiem skąd to się wzięło. Na pewno działaczom i części dziennikarzy nie podoba się to, że na pewne rzeczy nie chcę się zgadzać.- Po Pucharze Narodów Afryki osłabiono mi zespół. Zawieszeni zostali dwaj zawodnicy - Wahbi Khazri i Ferjani Sassi - na co ja się nie zgadzałem. Oni mimo wszystko dali mi w tamtym turnieju wielką satysfakcję. A że źle się zachowali [Khazri schodząc z boiska nie podał trenerowi ręki, a Sassi po spotkaniu skrytykował kolegów z drużyny i sztab] wobec porażki z Burkina Faso w ćwierćfinale? To się zdarza. Chciałem, żeby w stosunku do nich zastosowano inne sankcje. Działacze się na to nie zgodzili. Zawiesili mi dwóch bardzo dobrych zawodników, poza tym chcieli, żebym spróbował nowych graczy, żebym najlepiej zrezygnował z połowy składu, który grał w Pucharze Narodów Afryki. W Tunezji nie ma wielkich gwiazd, ze średniaków zbudowaliśmy kolektyw i teraz mamy budować od nowa? W takim momencie? Bez tych wybijających się zawodników przegraliśmy dwa mecze po 0:1. Z mocnymi rywalami, z którymi wcale nie zagraliśmy źle. Nie poszło nam, ale walczyliśmy, mimo że graliśmy drużyną trochę rezerwową. Ale wyniku nie ma, a tutaj się wynik niesamowicie liczy. Nieważne, że to były tylko mecze towarzyskie. Cały futbol w Tunezji przeżywa teraz wielkie kłopoty. Co tydzień w lidze są wielkie bitwy na stadionach, piłce cały czas towarzyszy agresja. Prezes jest w bardzo złej sytuacji. Wszyscy chcieliby czerpać siłę i spokój z reprezentacji, więc drużyna narodowa powinna wygrywać wszystko. Tak się nie da, ale chyba szukają winnych idąc najpierw od reprezentacji.- Powiedział, że moja pozycja jest zagrożona, że jest bardzo duże ciśnienie, żeby wprowadzić kogoś innego na moje stanowisko. Prezes nie jest przekonany, że trzeba zmiany, widzę, że chce wiedzieć, co ja czuję, co o tym wszystkim myślę, czy jestem mocny. Teraz z rozmów ze mną ma zdać raport zarządowi i razem podejmą decyzję.- Jestem zawodowym trenerem, w takich sytuacjach muszę zachowywać spokój. Różnie już w życiu bywało. Tu osiągnąłem na razie wszystkie postawione cele. W Pucharze Narodów Afryki dotarliśmy do ćwierćfinału, po drodze pokonując mocniejszą Algierię. W eliminacjach MŚ doszliśmy do ostatniej fazy, po dwóch meczach mamy sześć punktów, sytuacja jest komfortowa, bo sześć ma też Demokratyczna Republika Konga, a Gwinea i Libia są bez punktów. Na przełomie sierpnia i września mamy dwumecz z Demokratyczną Republiką Konga, te spotkania zapewne zdecydują, kto wywalczy awans. Wszystko mamy w swoich rękach i nagle powstała ta niepotrzebna zawierucha. Przegraliśmy po 0:1 z dwiema czołowymi drużynami Afryki, i jest niesamowite zamieszanie. O co? Szkoda, ale można to przetrwać, przeczekać. Żal rezygnować z walki o mundial w Rosji. Chciałbym tam jechać z Tunezją i najlepiej spotkać się z reprezentacją Polski.- Oczywiście. Bardzo mi się podoba gra naszej kadry. Adam Nawałka stworzył dobry, ambitny zespół. I odnalazł dla drużyny narodowej Roberta Lewandowskiego w jego najwyższej formie z klubu. On robi tę różnicę, dzięki której zespół wychodzi z trudnych sytuacji. Już nawet nie będę mówił, że taki Robert przydałby mi się w Tunezji, bo komu on by się nie przydał? Niemcy , Francuzi, wszyscy by go chcieli. To największa światowa gwiazda. Jak kiedyś Włodek Lubański, Grzesiu Lato, Andrzej Szarmach, Kazimierz Deyna. Jak teraz strzelił Czarnogórze z wolnego, to przypomniał mi się gol Deyny bezpośrednio z rzutu rożnego wbity Portugalii. To był mecz eliminacji MŚ 1978, bez tego gola moglibyśmy się nie zakwalifikować do finałów. Teraz do finałów MŚ prowadzi nas Lewandowski. Ale muszę też oddać innym to, co im się należy. Bardzo, bardzo wysoko oceniam naszych bramkarzy, obojętnie który z nich jest w wyjściowym składzie. I bardzo cenię Kamila Glika, który kieruje obroną, jest dzisiaj fundamentem zespołu. A liczę, że z trudnej sytuacji podniesie się jeszcze Grzegorz Krychowiak, bo on też niedawno tworzył kręgosłup drużyny. Mamy bardzo fajny zespół, z dobrą atmosferą, co widać. Chłopcy są ambitni, a Adam Nawałka i jego ludzie wszystko świetnie trzymają. Adamowi trzeba oddać, że kiedy wziął reprezentację, to miał do dyspozycji średniaków. I pomógł im stać się lepszymi piłkarzami. Tak złożył drużynę, że oni się pokazali, wypromowali, poprzechodzili do lepszych klubów.- Raz kadrze odmówiłem, właśnie wtedy, kiedy byłem trenerem Wisły. Później moje nazwisko pojawiało się już tylko po to, żeby wykazać, że jest więcej kandydatów niż tylko ten, który zostanie wybrany. Kiedy postawiono na Franciszka Smudę czy Waldemara Fornalika, to moje nazwisko pojawiało się po to, żeby pokazać, że się ze mną liczą, ale się nie liczyli.- Nie, nie, prezes Cupiał się zgodził, ja nie chciałem jednocześnie prowadzić i klubu, i kadry. Nie ma co się rozdrabniać, trzeba się skoncentrować na swojej pracy, dwóch srok za ogon nie można ciągnąć. Wisłę wtedy naprawdę świetnie mi się prowadziło.- A czy ja wiedziałem, że mi Wisła sprzeda zawodników? Na tym polega życie, że podejmuje się decyzje. Dobre i złe. Taki jest los człowieka. Ale Wisłę w sumie wspominam dobrze, bo jednak odniosłem z nią sporo sukcesów.