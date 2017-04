Cicinho opowiada, dlaczego zmarnował talent. "Muszę pić, aż spadnę na ziemię"

Pamiętacie Cicinho? (Real, Roma, Brazylia). W brazylijskich mediach opowiedział, jak stoczył się na dno. pic.twitter.com/cjpTDOrdSC — Tomasz Cwiakala (@cwiakala) 1 kwietnia 2017

Cicinho w 2005 roku został piłkarzem Realu Madryt. Prawego obrońcę często porównywano do znakomitego Cafu, a jego styl gry był podobny również do Roberto Carlosa, który grał na przeciwnej flance. W Madrycie rozegrał jednak zaledwie 26 spotkań, potem przeszedł do AS Romy, a ostatnio grał w Sivassporze. Obecnie jest bez klubu.Fragmenty znalazł i przetłumaczył dziennikarz Eleven Tomasz Ćwiąkała i opublikował na Twitterze. - Spotkałem się z psychologami w Sao Paulo i powiedziałem otwarcie: Nie potrafię wypić jednego lub dwóch drinków. Muszę pić, aż spadnę na ziemię. Usłyszalem, że jeśli dalej będę tak żył, to umrę. Paliłem dwie paczki papierosów dziennie. Jak mogłem wytrzymać 90 minut biegania? Podpisałem 10 umów na ubezpieczenie na życie, także na moich bliskich, bo widzieli, że staczam się na samo dno. Po wypiciu 14 caipirinhii (brazylijski drink) i ponad 18 browarów spotkałem się z Jezusem.- Im gorzej wyglądała moja kariera sportowa, tym więcej piłem. Źle się czuję z moimi tatuażami (ma ich 33). Robiłem je sobie pod wpływem alkoholu. Piłem, bo nienawidziłem tego bólu i potrzebowałem alkoholu, by się wytatuować. Nie ukrywałem tego. Sądziłem, że tatuaże przyniosą mi wewnętrzy spokój. Wcale tak nie jest. Dziś wyobrażam sobie siebie w wieku 60 lat, jak jem ciastka i cały jestem pokryty tatuażami. To tylko rozrzedza krew, nikogo nie wyleczy z depresji . Wręcz ryzykujesz, że jeszcze bardziej się pogłębi. Wyglądam w tym przerażająco.- Kiedy zostałem piłkarzem Realu, sława uderzyła mi do głowy. Chciałem pokazać, że jestem królem życia. David Beckham polecił mi luksusowy butik, w którym kupiłem kurtkę, spodnie i koszulę za 25 tysięcy euro. Myślałem, że całość wyniesie 2500, czyli i tak dużo. Gdybym jednak zwrócił ten zakup, sprzedawczyni powiedziałaby Beckhamowi (śmiech). Kiedy szedłem do baru, zamawiałem u kelnera wszystko, by potem to wypić. Piłem dużo, nie tylko wieczorami. Dziennikarze też widzieli, że piję, ale dobra passa drużyny przykrywała tę sytuację.