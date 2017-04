Bundesliga. Zagraniczne media o wyczynie Polaka: Lewandowski stworzył arcydzieło

Popis Roberta Lewandowskiego! Bayern rozgromił Augsburg

W sobotnie popołudnie Bayern Monachium pokonał FC Augsburg aż 6:0. Najjaśniejszą postacią tego widowiska był jednak Robert Lewandowski , który strzelił trzy bramki i zaliczył dwie asysty.: ,,Lewandowski ma wielu ulubionych przeciwników, którym strzela gole, ale Augsburg jest dla niego najlepszy. Żadnemu innemu zespołowi napastnik Bayernu nie wpakował tylu bramek. Jego bilans wynosi 16 bramek w 12 spotkaniach. Zwłaszcza pierwsza bramka była prawdziwym arcydziełem. Lewandowski dostał podanie od Tiago Alcantary i jednym płynnym ruchem opanował trudną piłkę . To było arcydzieło. Trzeba daleko szukać w historii, by znaleźć równie kompletnego i eleganckiego napastnika. ,,Lewy'' nie tylko celnie strzela, ale potrafi również znakomicie wyszukać swoich partnerów.''Reprezentant Polski dzięki strzeleniu trzech bramek zrównał się w klasyfikacji strzelców z Pierrem-Emerickiem Aubameyangiem, który w tej kolejce również dołożył jedno trafienie. Obaj napastnicy mają po 24 bramki na swoim koncie. Sobotni hattrick oznacza również, że Polak w 43 oficjalnych meczach tego sezonu zgromadził w sumie 44 bramki.Bayern całkowicie zdominował Augsburg. Bawarczycy znów mogli polegać na Robercie Lewandowski, który strzelił trzy bramki i zaliczył dwie asysty. Lewandowski znów maczał palce przy pięciu bramkach Bayernu. Abendzeitung cytuje także trenera Bayernu - Zagraliśmy bardzo dobry mecz. Robert strzelając trzy bramki i zaliczając dwie asysty znowu sprawił, że znów mogę powiedzieć, że jestem niezwykle zadowolony mając takiego zawodnika w drużynie - mówił Carlo Ancelotti.zauważa dodatkowo, że był to pierwszy mecz Lewandowskiego, w którym strzelił on trzy bramki i zanotował dodatkowo dwie asysty.Bayern Monachium w meczu 26. kolejki Bundesligi pokonał przed własną publicznością Augsburg 6:0, a trzy bramki i dwie asysty zanotował Robert Lewandowski.Robert Lewandowski został bezdyskusyjnym bohaterem sobotniego meczu Bundesligi. Ozdobą spotkania była asysta reprezentanta Polski przy czwartym golu Bawarczyków.