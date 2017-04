Premier League. Ibrahimović odejdzie? Mourinho zachowuje spokój

Zlatan Ibrahimović trafił do Machesteru United w lipcu 2016 roku i od razu stał się jednym z najważniejszych graczy ,,Czerwonych Diabłów''. Szwed rozegrał dotąd 41 meczów i 26 razy wpisywał się na listę strzelców. 15 z tych bramek strzelił na boiskach Premier League . ,,Ibra'' ma na również 9 asyst.Kibice zastanawiają się, czy 35-latek zostanie w Manchesterze na kolejny sezon, ale najbardziej spokojny wydaje się być Jose Mourinho, który w swoim stylu komentuje: - Jestem po prostu spokojny i czekam na jego decyzję. Jeśli zostanie z nami, to będę szczęśliwy, jeśli odejdzie, to też będę szczęśliwy.- Jest dla nas bardzo ważną postacią, ale bycie człowiekiem jest ważniejsze od piłkarza czy zespołu. Jeśli będzie chciał odejść, żeby być szczęśliwym razem ze swoją rodziną, to przeniesie się do innej rzeczywistości - powiedział Mourinho w Sky Sport.Sam Zlatan Ibrahimović powiedział ostatnio, że nie zaprząta sobie głowy przyszłością, ale chciałby zostać, bo nigdy nie zostawia niedokończonej pracy.