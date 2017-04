Legia - Pogoń. Jacek Magiera: Dobra forma fizyczna to efekt odpowiedniego treningu, a nie leżenia w łóżkach

W sobotę mistrzowie Polski pokonali "Portowców" 2:0 po bramkach Michała Kucharczyka i Vadisa Odjidji-Ofoe. Dzięki wygranej legioniści po raz pierwszy w tym sezonie awansowali na pozycję lidera ekstraklasy.- Wykonaliśmy zadanie. Wiedzieliśmy, że Pogoń to zespół, który zrobi wszystko, byśmy nie rozwinęli skrzydeł. Mimo to, udało nam się kreować kolejne okazje. Chociażby w pierwszej połowie, kiedy Kucharczyk dwukrotnie znalazł się na spalonym. To jeden z elementów nad którym musimy mocno popracować, by nie zabrakło nam koncentracji w kolejnych spotkaniach - powiedział Magiera.I dodał: - Przez ostatnie dwa tygodnie, podczas przerwy na mecze reprezentacji, pracowaliśmy bardzo mocno. Świeżość łapaliśmy odpowiednimi treningami, a nie leżeniem w łóżkach. Idziemy według założonego planu. Pomaga nam w tym system GPS , który na bieżąco monitoruje postępy wszystkich piłkarzy. Wyglądaliśmy świetnie pod względem motorycznym i bardzo się z tego cieszę, bo tak właśnie miało być.Przeciwko Pogoni, z powodu urazu, nie mógł zagrać Michał Pazdan. Jego miejsce na środku obrony, obok Macieja Dąbrowskiego, zajął Jakub Rzeźniczak. - Kuba zaliczył pewny występ. Dużo wchodził w grę, rozgrywał piłkę . Cieszę się, że wyglądał dobrze, bo to dla niego pierwszy poważny występ po kontuzji ręki. Kuba popełnił tylko jeden błąd, po przerwie, kiedy mogliśmy stracić bramkę. Półżartem mogę powiedzieć, że widocznie tak miało być, bo inaczej moglibyśmy mieć problem ze zdobyciem pierwszej bramki.- Nie wiem co będzie z Michałem Pazdanem. W poniedziałek ma kolejne badania , mam nadzieję, że zdąży do niedzielnego spotkania z Lechem.