Siatkówka. Jastrzębski Węgiel ostatnim półfinalistą

Miejsce w "czwórce" jastrzębianom zapewniło zwycięstwo nad Łuczniczką Bydgoszcz 3:0. Do tego, by to oni - a nie Indykpol AZS Olsztyn - znaleźli się w półfinale, potrzebowali wygranej w sobotnim meczu.Podopieczni trenera Marka Lebedewa mają 67 punktów i obecnie zajmują trzecie miejsce w tabeli. Może ich jeszcze wyprzedzić Skra (66 pkt), która ostatni pojedynek w fazie zasadniczej - z Effectorem Kielce - rozegra w niedzielę.Znana jest już obsada dwóch najwyższych lokat - z pierwszego miejsca do play off przystąpi ZAKSA (77 pkt), która w sobotę uległa Resovii (72 pkt) 0:3.Ekipa z czwartej pozycji w półfinale zmierzy się z kędzierzynianami, trzecia z rzeszowianami.Poza meczem Skry w niedzielę odbędzie się jeszcze jedno spotkanie fazy zasadniczej - Espadon Szczecin - MKS Będzin Wiadomo już, że o piąte miejsce walczyć będą Cuprum Lubin i Indykpol, o siódme Lotos Trefl Gdańsk i Cerrad Czarni Radom, o dziewiąte Onico AZS Politechnika Warszawska i GKS Katowice, a o 15. Łuczniczka i AZS Częstochowa . W niedzielę rozstrzygnie się, które zespoły będą rywalizować o 11. i 13. lokaty.