Ekstraklasa. Legia pokonała Pogoń i po raz pierwszy w sezonie jest liderem ekstraklasy

Była 63. minuta spotkania, kiedy po błędzie Jakuba Rzeźniczaka w sytuacji sam na sam z Arkadiuszem Malarzem znalazł się Mateusz Matras. Zawodnik Pogoni zdecydował się na lob nad bramkarzem Legii, ale do bramki nie trafił. Goście powinni prowadzić 1:0, a nie minęło 60 sekund i przegrywali.Grę wznowił Malarz, legioniści szybko rozegrali piłkę w środku pola, ostatecznie trafiła ona na lewe skrzydło do Adama Hlouska. Czech zagrał płasko wzdłuż pola karnego, a bramkę z bliska zdobył Kucharczyk. Kibice Legii odetchnęli z ulgą, a trener Kazimierz Moskal mógł tylko bezradnie schować twarz w dłoniach.Legia długo się męczyła, nie mogła strzelić gola Pogoni. A przynajmniej prawidłowego, bo przed przerwą Jakuba Słowika dwukrotnie pokonał Kucharczyk. W obu przypadkach napastnik mistrza Polski był jednak na spalonym.To, że warszawiacy nie mogli zdobyć bramki nie znaczy, że grali źle. Wręcz przeciwnie - legioniści długimi momentami grali szybko, na jeden kontakt, dość łatwo przedostawali się w okolice pola karnego Pogoni. Tam jednak brakowało im dokładności, czasami zrozuzumienia.Goście, jak większość zespołów ekstraklasy grających przy Łazienkowskiej, nastawili się na kontrataki. "Portowcy" swoich szans szukali w szybkim wznawianiu gry i stałych fragmentach. Po jednym z nich niezłą okazję do pokonania Malarza miał Jarosław Fojut, ale jego mocne uderzenie bramkarz Legii odbił na rzut rożny. Szansę stworzył sobie też Adam Gyurcso. Węgier popisał się ładnym dryblingiem i strzałem z dystansu, ale i tym razem dobrze spisał się Malarz.Po stracie gola Pogoń co prawda próbowała strzelić wyrównującą bramkę, ale do siatki ponownie trafili gospodarze. W 77. minucie ładnym strzałem z dystansu popisał się Vadis Odjidja-Ofoe. Tym uderzeniem Belg ustalił wynik spotkania.Dzięki wygranej drużyna Jacka Magiery po raz pierwszy w tym sezonie awansowała na pierwsze miejsce w tabeli ekstraklasy. Taki stan rzeczy utrzyma się przynajmniej do niedzieli, kiedy spotkanie z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza rozegra Jagiellonia Białystok , nad którą Legia ma obecnie dwa punkty przewagi.W następnej kolejce mistrzowie Polski na wyjeździe zmierzą się z Lechem Poznań. Początek meczu w niedzielę o godz. 18, dzień wcześniej Pogoń podejmie u siebie Arkę Gdynia (18.00).