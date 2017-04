Siatkówka. Andrea Anastasi: Nie wiem, czy zostanę w PlusLidze

Włoska recepta na play-off

Jaka jest przyszłość Andrei Anastasiego?

Lotos Trefl Gdańsk skończył rundę zasadniczą na 7. miejscu. W fazie play-off rywalizować będzie z siatkarzami Cerradu Czarnych Radom. Szkoleniowiec zespołu z Północy nie ukrywa, że nie jest zadowolony z przebiegu tego sezonu, a szczególnie jego finiszu, który w wywiadach nazwał czasem bez motywacji do walki o wyższe pozycje. - Jestem bardzo zmęczony tymi rozgrywkami. Kiedy sezon zmierza ku końcowi, a nie ma się żadnego celu, to wszystko robi się o wiele trudniejsze. Niestety, w tym roku przydarzyło nam się zbyt wiele porażek, nie może mnie więc dziwić nasza pozycja w tabeli. Teraz walczymy o godność, starając się na treningach poprawiać nasze umiejętności w momencie, kiedy to nie jest łatwe - powiedział Andrea Anastasi.Szkoleniowiec otwarcie przedstawiał wady obecnego systemu rozgrywania fazy play-off. Tylko cztery zespoły walczą o medale; pozostałe adekwatnie do zajmowanych po rundzie zasadniczej pozycji rywalizują w parach, a najgorsze w barażach. Dla Włocha oznacza to brak perspektyw dla drużyn ze środka. - Wydaje mi się, że najlepiej byłoby, gdyby pierwsze sześć zespołów mogło walczyć o podium w play-off. Nie chcę przez to powiedzieć, że w obecnej formie jesteśmy gotowi do tego, żeby znaleźć się w tej stawce, ponieważ prawdopodobnie tak nie jest. Nie zmienia to faktu, że taka drużyna, jak Indykpol AZS Olsztyn powinna mieć taką możliwość, podobnie jak Cuprum Lubin . Bardzo nie podoba mi się również"złoty set", którym mogą zakończyć się rozgrywki. To nie jest siatkówka - dodał trener Anastasi. Okazuje się jednak, że do ostatnich meczów sezonu 2016/2017 Lotos Trefl Gdańsk podejdzie bardzo poważnie - będą to ostatnie spotkania Piotra Gacka w plusligowej karierze. - Chcemy zamknąć sezon we własnej hali, ponieważ lepiej jest świętować koniec rozgrywek poza autokarem. To będzie również ostatni mecz w PlusLidze Piotra Gacka, więc idealny moment na pokaz świetnej siatkówki. Zagramy dla niego, człowieka całkowicie poświęconego tej dyscyplinie - przyznał były selekcjoner reprezentacji Polski.W styczniu w rozmowie ze Sport.pl włoski trener nakreślił plan na kolejne klubowe sezony w Gdańsku . - Obecnie zdaję sobie sprawę z tego, że kariera nie zawsze musi być nieustannym pasmem trofeów, ale to nie oznacza, że powinno się tracić swój zapał do pracy, postawę i wiarę. Z 7. miejscem w rankingu będzie nam trudno w tym sezonie osiągnąć coś wyjątkowego, ale mimo tego musimy ciężko pracować i działać w przekonaniu, że jesteśmy częścią większego projektu - powiedział. W kontekście Trefla dodał, że wiele nadziei pokłada w przyszłości. - Oczekuję nieustannego głodu poprawy. Teraz trzeba zrobić wszystko, żeby zachować go na kolejne lata - dodał.Dwa miesiące później nie jest już jednak aż tak zdecydowany. Włoskie media podały, że jeden z krajowych klubów zaproponował Anastasiemu pracę. - Mam sporo ofert na kolejny sezon. Chcę jak najszybciej podjąć decyzję o mojej przyszłości; nastąpi to wkrótce. Może przedłużę kontrakt w Gdańsku, ale na ten moment nie wiem, czy zostanę w PlusLidze. W poniedziałek mam ważne spotkanie z prezesem klubu i zobaczymy, co się stanie - zdradził Andrea Anastasi. - Nie jestem jednak trenerem, który łatwo zmienia zdanie - zaznaczył na koniec.