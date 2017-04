Wisła Płock - Cracovia 4:1. Cracovia w strefie spadkowej

Wisła Płock po raz ostatni przegrała u siebie 22 października 2016 roku. Uległa wówczas 1:2 Górnikowi Łęczna. Od tamtej pory zanotowała trzy remisy, a w sobotę odniosła czwarte zwycięstwo.W zespole gospodarzy, który walczy o awans do czołowej ósemki, jedynym nieobecnym z podstawowego składu był Gwinejczyk Jose Kante. W szeregach Cracovii, próbującej opuścić strefę spadkową, nie wystąpiło aż pięciu piłkarzy: kontuzjowani Miroslav Covilo, Piotr Malarczyk, Paweł Jaroszyński oraz odsunięci za kartki Marcin Budziński i Jakub Wójcik.Lepiej mecz rozpoczęli gospodarze. W czwartej minucie błąd popełnił obrońca Cracovii Piotr Polczak. Tak niefortunnie przyjął piłkę, że spadła pod nogi Mateusza Piątkowskiego, który podał do Siergieja Kriwca, a ten umieścił ją w siatce.Trzy minuty później groźnie strzelał z rzutu wolnego na bramkę Wisły Tomasz Brzyski. Piłka po palcach Seweryna Kiełpina odbiła się od poprzeczki. W 11. minucie kibice obejrzeli strzał życia Sebastiana Stebleckiego, który z 25 metrów uderzył kapitalnie, a Kiełpin odprowadził tylko piłkę wzrokiem.W 15. minucie Wisła ponownie objęła prowadzenie. Sędzia podyktował rzut karny za faul Deleu na będącym na czystej pozycji Dominikiem Kunem, a wykorzystał tę szansę Piotr Wlazło. Na kolejną bramkę kibice czekali do 27. minuty. Kun podprowadził piłkę na pole karne i podał do Piątkowskiego, który nie dał najmniejszych szans Grzegorzowi Sandomierskiemu. Chwilę później piłkę z około 35 metrów posłał kierunku bramki Cracovii Kriwiec, ale trafił w poprzeczkę.Po przerwie tempo wcale nie spadło, a akcje przenosiły się to pod jedną, to pod drugą bramkę. Czwartego gola dla Wisły mógł zdobyć Dominik Furman. Z kolei piękną główką popisał się debiutujący w ekstraklasie pomocnik Cracovii Radosław Kanach, a jeszcze piękniej wybronił Kiełpin.Bramka padła dopiero w 78. minucie. Po akcji lewą stroną boiska Kun podał wprost na głowę Piątkowskiego, a ten wpakował piłkę do siatkim ustalając wynik spotkania.