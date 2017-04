LM piłkarzy ręcznych. PSG i Veszprem kolejnymi ćwierćfinalistami

Dwa dni wcześniej do ćwierćfinału - jako pierwsi - awansowali piłkarze ręczni THW Kiel. W rewanżowym meczu pokonali na wyjeździe inną niemiecką drużynę Rhein-Neckar Loewen 26:24, odrabiając jednobramkową stratę z pierwszego spotkania.Broniący tytułu szczypiorniści Vive Tauronu Kielce zmierzą się w niedzielę u siebie z Montpellier HB. Będą próbowali odrobić straty z pierwszego meczu, który we Francji przegrali 28:33.Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskali zwycięzcy grup A i B - FC Barcelona i Vardar Skopje.