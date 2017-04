Schalke - Borussia Dortmund. Maskotka pokazała sędziemu... czerwoną kartkę. Kontrowersje w hicie ligi niemieckiej

Schalke mascot " erwin " ????



W ostatniej akcji meczu we własnym polu karnym piłkę ręką zagrał Marc Bartra, ale mimo to arbiter nie podyktował jedenastki dla zespołu z Gelsenkirchen. Dyskutującym z sędzią zawodnikom Schalke z pomocą przyszła nawet klubowa maskotka Erwin, która podbiegła do Zwayera i pokazała mu... czerwoną kartkę.Schalke musiało ostatecznie zadowolić się jednym punktem, zapewnionym w 77. minucie przez wychowanka Thilo Kehrera. Jedyne trafienie dla gości zanotował Pierre-Emerick Aubameyang, którego w klasyfikacji strzelców ligi niemieckiej dogonił w sobotę Robert Lewandowski - obaj zawodnicy przewodzą teraz wspólnie klasyfikacji z 24 bramkami na koncie.Borussia zajmuje 4. miejsce w tabeli. Dortmundczycy mają 47 punktów i tylko jedno "oczko" dzieli ich od miejsca gwarantującego grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Schalke zdobyło do tej pory 34 punkty i plasuje się na 9. lokacie.