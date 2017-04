Premier League. Porażka lidera, kolejny remis Manchesteru United

Chelsea przegrała mecz przed własną publicznością po raz pierwszy od ponad pół roku. Wszystkie bramki na Stamford Bridge padły w sobotę między piątą a 11. minutą. Gospodarze objęli prowadzenie po bramce Hiszpana Cesca Fabregasa. Chwilę później wyrównał reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej Wilfried Zaha, a na 2:1 dla gości trafił Belg Christian Benteke.Potknięcie lidera wykorzystał Tottenham Hotspur, pokonując na wyjeździe Burnley 2:0. "Koguty" mają 62 punkty i do lidera tracą siedem. Oba zespoły mają do rozegrania jeszcze po jednym zaległym spotkaniu.228. derby Liverpoolu na swoją korzyść rozstrzygnęli na Anfield gospodarze. "The Reds" wygrali z Evertonem 3:1 po golach Senegalczyka Sadio Mane, Brazylijczyka Philippe Coutinho i Belga Divocka Origiego, a dla Evertonu w debiucie trafił Matthew Pennington. Złą wiadomością dla zwycięzców była za to kontuzja kolana strzelca pierwszej bramki. Mane opuścił boisko w asyście lekarzy w 56. minucie.Liverpool nie przegrał u siebie z lokalnym rywalem od 1999 roku, a ostatnie 13 spotkań derbowych kończyło się wygranymi "The Reds" lub remisami."Chłopaki zrobili wszystko jak trzeba. To zasłużone zwycięstwo. Graliśmy dobrą piłkę i dobrze sobie poradziliśmy" - skomentował trener gospodarzy Niemiec Juergen Klopp."Jestem bardzo dumny z zespołu. Przegraliśmy, ale wynik końcowy nie odzwierciedla poziomu naszej gry . Drugą i trzecią bramkę straciliśmy trochę za łatwo" - uważa z kolei szkoleniowiec rywali Holender Ronald Koeman.Liverpool zajmuje trzecie miejsce z 29 punktami po 30 meczach, ale spadnie na czwartą pozycję, jeśli w niedzielę Manchester City (57 po 28 spotkaniach) pokona w Londynie Arsenal (50 po 27).Marsz w górę tabeli spowolnił Manchester United. Wprawdzie przedłużył w sobotę serię bez ligowej porażki do 19 spotkań, ale tym razem tylko zremisował bezbramkowo z West Bromwich Albion. "Czerwone Diabły" są na piątym miejscu z 53 punktami po 28 meczach.Czwarty mecz z rzędu w lidze wygrał mistrz kraju Leicester City (w kadrze meczowej nie było Bartosza Kapustki ani Marcina Wasilewskiego ). "Lisy" pokonały u siebie Stoke City 2:0 i coraz bardziej oddalają się od strefy spadkowej. Są już na 13. miejscu z dorobkiem 33 "oczek".