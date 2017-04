Ekstraklasa. Legia osłabiona przed meczem z Pogonią. Wypada jej filar obrony

Pazdan to podstawowy stoper nie tylko Legii, ale też reprezentacji Polski. W niedzielę 29-letni obrońca zagrał w eliminacjach do mistrzostw świata 2018 przeciwko Czarnogórze (2:1). Dwa dni później wrócił do klubu. Jeszcze wtedy nic nie wskazywało na to, by nie mógł wystąpić w kolejnym spotkaniu.Ale nie wystąpi. Z naszych informacji wynika, że sztab Legii podjął taką decyzję w sobotę rano. Jest ona konsekwencją tego, że Pazdan po ostatnich zajęciach zgłosił drobne problemy z mięśniem dwugłowym.W meczu z Pogonią powinien go zastąpić ktoś z dwójki: Jakub Rzeźniczak - Jakub Czerwiński. A obok zagrać Maciej Dąbrowski, który w ostatnich spotkaniach był najczęściej partnerem Pazdana w środku obrony.Początek meczu Legia - Pogoń w sobotę o 20.30. Transmisja w Canal+ Sport , relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.